قرار أمريكي بترحيل العيدروس لتورطه في جرائم الاحتيال رغم حصوله على الإقامة الدائمة

الجمعة 27 يونيو-حزيران 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أعلنت السلطات الأمريطية اعتقال مواطن يمني تمهيداً لترحيله من الولايات المتحدة، بعد إدانته بتهم تتعلق بتوزيع مواد مخدرة، من بينها الفنتانيل، وارتكاب احتيال على برنامج المساعدات الغذائية الحكومي (FOOD STAMP).

وقالت الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) في بيان لها إن المواطن عمر عبد الواسع أحمد العيدروس، حاصل على الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء) منذ 20 يناير 2020، بصفته قاصرًا غير متزوج من أبناء المقيمين الدائمين.

إلا أن السلطات أكدت أن “حمله للإقامة لم يمنعه من التورط في مخالفات جنائية تمس أمن المجتمع وصحة المواطنين”.

وأدين العيدروس وفق البيان في وقت سابق من قبل محكمة اتحادية، وقضى حكمًا بالسجن لمدة عام، إلا أن سجله الجنائي وارتكابه “انتهاكات خطيرة” جعله مؤهلاً للترحيل بموجب القانون.

وتم توقيفه حسب البيان من قبل إدارة الهجرة في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، حيث لا يزال محتجزًا بانتظار استكمال الإجراءات القانونية لترحيله.

وأكدت الهجرة والجمارك الأمريكية أن جهودها مستمرة لـ”تحديد وترحيل الأفراد الذين يشكلون تهديدًا على السلامة العامة”، مشيرة إلى أن تجارة الفنتانيل غير المشروعة تمثل تحديًا كبيرًا ساهم في وفاة آلاف الأمريكيين وتدمير عدد كبير من العائلات