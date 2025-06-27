أرقام مفزعة لضحايا الحوثيين في السجون.. موت وتعذيب ومئات الزنازين السرية والرسمية ترامب يقدم عرضًا لإيران قيمته 30 مليار دولار الموت يُغيب شاعر الثورة فؤاد الحميري أول تعليق للأسطورة رونالدو بعد إعلان تجديد عقده مع النصر السعودي الجيش السوداني يحقق انتصارات جديدة ويلحق بقوات الدعم السريع هزائم موجعة احباط هجوم حوثي في الكدحة غرب تعز وجهت دعوة للأمم المتحدة لزيارة سجون الحوثيين ..منظمة دولية تفتح سجل التعذيب في اليمن ومليشيا الحوثي تتصدر المشهد بتوحش رونالدو يقترب من تجديد تعاقده مع النصر السعودي فنانة لبنانية شهيرة تستخدم الذكاء الاصطناعي للترويج لأغانيها إنتر ميلان يسجل هدفين متأخرين ويفوز على ريفر بليت 2-صفر
كشفت شبكة CNN الأميركية، الخميس، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب ناقشت، مؤخراً، إمكانية مساعدة إيران في الحصول على ما يصل إلى 30 مليار دولار، لإنشاء برنامج نووي مدني لتوليد الطاقة، دون السماح بتخصيب اليورانيوم.
ونقلت الشبكة عن 4 مصادر وصفتها بأنها مطلعة على الأمر، قولها إن المناقشات شملت تخفيف العقوبات، والإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمّدة، كجزء من محاولات إعادة طهران إلى طاولة المفاوضات.
وقالت، إن شخصيات بارزة من الولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط، أجرت محادثات غير معلنة مع الإيرانيين، حتى خلال الضربات العسكرية التي تبادلتها إيران وإسرائيل، الأسبوعين الماضيين، واستمرت، هذا الأسبوع، بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.