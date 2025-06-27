ترامب يقدم عرضًا لإيران قيمته 30 مليار دولار

الجمعة 27 يونيو-حزيران 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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كشفت شبكة CNN الأميركية، الخميس، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب ناقشت، مؤخراً، إمكانية مساعدة إيران في الحصول على ما يصل إلى 30 مليار دولار، لإنشاء برنامج نووي مدني لتوليد الطاقة، دون السماح بتخصيب اليورانيوم.

ونقلت الشبكة عن 4 مصادر وصفتها بأنها مطلعة على الأمر، قولها إن المناقشات شملت تخفيف العقوبات، والإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمّدة، كجزء من محاولات إعادة طهران إلى طاولة المفاوضات.

وقالت، إن شخصيات بارزة من الولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط، أجرت محادثات غير معلنة مع الإيرانيين، حتى خلال الضربات العسكرية التي تبادلتها إيران وإسرائيل، الأسبوعين الماضيين، واستمرت، هذا الأسبوع، بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.