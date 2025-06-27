الموت يُغيب شاعر الثورة فؤاد الحميري

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غيب الموت، الشاعر والخطيب المفوه، أحد شباب ثورة فبراير 2011 السلمية، فؤاد الحميري عن عمر ناهز الـ 47 عامًا.
وقالت مصادر مقربة من اسرته لمأرب برس، أن الحميري توفي اليوم الجمعة في احد مستشفيات مدينة اسطنبول التركية.
وعاش الشاعر الحميري منذ 2015 في مدينته تعز واستقر هناك، وكان يعاني من مشاكل في الكلى وتدهورت حالته الصحية في الأيام الأخيرة، نقل على اثرها الى الخارج للعلاج.
وتقلد الحميري منصبا حكوميا واحدا، لكن سرعان ما تركه، حيث عين بعد العام 2012 وكيلا لوزارة الإعلام.
شبكة مأرب برس الإعلامية تعزي أقارب وأصدقاء ومحبي الشاعر فؤاد الحميري، وإنا لله وإنا اليه راجعون.