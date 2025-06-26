أول تعليق للأسطورة رونالدو بعد إعلان تجديد عقده مع النصر السعودي

الخميس 26 يونيو-حزيران 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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علق البرتغالي كريستيانو رونالدو على إعلان تجديد عقده مع نادي النصر السعودي لمدة موسمين إضافيين ليبقى مع الفريق حتى عام 2027، مؤكدا استمراره في السعي لصناعة التاريخ مع "العالمي".

ونشر رونالدو عبر حسابه في منصة "إكس" صورة لقميص نادي النصر تحمل رقم 2027 ، في إشارة إلى موعد نهاية فترة العقد الجديد، وعلق عليها قائلا: "فصل جديد يبدأ، نفس الشغف، نفس الحلم. لنصنع التاريخ معا".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن اللاعب البرتغالي سيجدد عقده لموسم واحد فقط، ليصل به إلى كأس العالم 2026، لكن إدارة النادي السعودي أعلنت في النهاية تمديد التعاقد لموسمين إضافيين.

وكان نادي النصر قد نشر مقطع فيديو عبر منصاته الرسمية يظهر فيه رونالدو وهو يقول: "النصر للأبد"، مرفقا بالتعليق: "القصة تستمر مع قائد النصر التاريخي" .

ويعد هذا التجديد دفعة معنوية كبيرة للدوري السعودي للمحترفين، ويؤكد التزام رونالدو المستمر بمشروعة الرياضي داخل المملكة.

وأعلن نادي النصر السعودي اليوم الخميس، رسميا تجديد عقد قائد الفريق الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليضع بذلك حدا للجدل والتكهنات التي أثيرت في الآونة الأخيرة حول مستقبله.

وقال نادي النصر في بيان نشره على حسابه في منصة "إكس": "أنهت إدارة نادي النصر تجديد عقد القائد التاريخي للفريق كريستيانو رونالدو".

وأشار النصر إلى أن عقد رونالدو يمتد حتى العام 2027.

وينتهي العقد السابق لرونالدو مع النصر يوم الاثنين المقبل، الموافق 30 يونيو الجاري، ما أثار التكهنات حول مستقبله مع الفريق، خصوصا أن النجم البرتغالي لم يتوج بأي لقب كبير منذ انضمامه للفريق.

وكان رونالدو البالغ من العمر 40 عاما، انضم إلى النصر في ديسمبر 2022 في صفقة انتقال حر، بعدما رحل عن مانشستر يونايتد بعد مقابلة إعلامية مثيرة للجدل والتي انتقد فيها النادي الإنجليزي.

وسجل رونالدو 99 هدفا في 111 مباراة مع النصر، وسجل في الموسم الماضي 35 هدفا ليتوج بجائزة الحذاء الذهبي للدوري السعودي.