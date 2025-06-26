احباط هجوم حوثي في الكدحة غرب تعز

الخميس 26 يونيو-حزيران 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أحبطت القوات الحكومية، اليوم الخميس، محاولة هجوم لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران غربي محافظة تعز.

وقالت مصادر عسكرية ان القوات أحبطت هجوم للمليشيات الحوثية على التبة السوداء، في منطقة الكدحة، وأجبرتها على التراجع والفرار.

وبحسب المصادر فإن قوات الجيش كبدت المليشيات الحوثية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح خلال المواجهات، وفق سبتمبر نت.