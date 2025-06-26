رونالدو يقترب من تجديد تعاقده مع النصر السعودي

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اقترب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من التوصل لاتفاق بتمديد عقده لمدة عامين مع فريق النصر السعودي لكرة القدم.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن عقد قائد المنتخب البرتغالي البالغ من العمر 40 عاما ينتهي بنهاية الشهر الجاري.
ونشر رونالدو على وسائل التواصل الاجتماعي “انتهى الفصل“، وذلك عقب المباراة الأخيرة للنصر الموسم الماضي، التي أقيمت الشهر الماضي، ليشعل التكهنات بشأن اقترابه من الرحيل عن النصر.
ويعتزم اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات، البقاء في السعودية.
وانضم رونالدو إلى النصر في ديسمبر/ كانون الأول 2022 في صفقة انتقال حر بعدما رحل عن مانشستر يونايتد بعد مقابلة إعلامية مثيرة للجدل والتي انتقد فيها النادي الإنكليزي.
وسجل رونالدو 99 هدفا في 111 مباراة مع النصر وسجل في الموسم الماضي 35 هدفا ليتوج بجائزة الحذاء الذهبي للدوري السعودي (هداف الدوري).
وحاليا لا يوجد مدرب بنادي النصر بعد الانفصال عن ستيفانو بيولي الأربعاء.
وقاد بيولي، مدرب ميلان وإنتر السابق، فريق النصر، الذي تولى تدريبه في سبتمبر/ أيلول الماضي، لاحتلال المركز الثالثة بالدوري السعودي في الموسم الماضي، بفارق 13 نقطة عن الاتحاد بطل الدوري