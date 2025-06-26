فنانة لبنانية شهيرة تستخدم الذكاء الاصطناعي للترويج لأغانيها

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فاجأت النجمة ميريام فارس الجمهور بمقاطع مصوّرة غريبة تم تركيبها بواسطة الذكاء الاصطناعي بهدف الترويج لأغانيها بطريقة مبتكَرة وعصرية.
وتظهر النجمة اللبنانية في الفيديو الأول بكامل أناقتها بفستان من الساتان الأسود وهي تغنّي أغنيتها “أنا والشوق”، لتخرج من فمها كمية كبيرة من الدخان الأسود، سرعان ما تتحول إلى باقة من الورود الزهرية في مشهد سوريالي غير واقعي.
واستعانت ميريام في مقطع مصوّر آخر بمجموعة من الدمى على شكل ملائكة تتطاير فوق رأسها وترقص بحركات متناسقة على ألحان أغنية “قولوا لحبيبي”، في مشهد يتناسب مع أجواء الكليب وإطلالتها الصيفية التي اختارت أن تكون طبيعية من دون مكياج أو فيلتر.
وأكملت ميريام فارس ابتكاراتها في عالم الذكاء الاصطناعي بفيديو عفوي ظهرت فيه بتسريحة شعر ناعمة، حيث رفعت شعرها بالكامل مع غرّة لتتحول بعدها باللوك نفسه إلى جنّية من جنّيات “ديزتي” على أنغام أغنية You raise me up التي قدّمتها بصوتها قبل فترة.
ونالت المقاطع المصوّرة إعجاب الآلاف من متابعيها على مواقع التواصل، ولكنها كالعادة ألغت خاصية التعليقات ولم تسمح للجمهور بالتعبير عن آرائهم بابتكاراتها الفنية وطريقتها الجديدة في الترويج لأغانيها القديمة والحديثة