إنتر ميلان يسجل هدفين متأخرين ويفوز على ريفر بليت 2-صفر

الخميس 26 يونيو-حزيران 2025 الساعة 04 مساءً / مارب برس - رويترز

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– سجل إنتر ميلان هدفين في آخر 18 دقيقة ليفوز على ريفر بليت 2-صفر ويتأهل إلى مرحلة خروج المغلوب بكأس العالم للأندية لكرة القدم كمتصدر لمجموعته ويرسل الفريق الأرجنتيني إلى بلاده.

سجل فرانشيسكو إسبوزيتو الهدف الأول لإنتر بعد سبع دقائق من تقليص عدد لاعبي ريفر إلى عشرة بعد طرد لوكاس مارتينيز كوارتا.

وأضاف أليساندرو باستوني الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وسيلتقي بطل إيطاليا 20 مرة مع نادي فلومينينسي البرازيلي في دور الستة عشر في تشارلوت يوم الاثنين المقبل.

وحصل مونتيري، الذي سحق أوراوا 4-صفر، على المركز الثاني متقدما بفارق نقطة عن ريفر.

ونال مارتينيز كوارتا بطاقة حمراء بسبب مخالفة ضد هنريخ مخيتاريان كما طرد زميله غونزالو مونتيل لحصوله على إنذارين بعد مشاجرة في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وقال كريستيان كيفو مدرب إنتر “أنجزنا المهمة. تأهلنا إلى الدور التالي في هذه البطولة ونحن سعداء بذلك”.

وأضاف “كانت مباراة صعبة للغاية خاصة في الشوط الأول، لعب ريفر بشراسة. في الشوط الثاني، سيطرنا على المباراة بشكل أفضل قليلا و… بعد البطاقة الحمراء كان الأمر أسهل كثيرا بالنسبة لنا”.

كانت جماهير ريفر المحتشدة في ملعب لومن فيلد قد أشعلت الأجواء الحماسية منذ البداية واستمتعت بمباراة مثيرة شهدت الكثير من المحاولات دون أهداف حتى آخر ربع ساعة.

جاءت أفضل تحركات ريفر عن طريق فرانكو ماستانتونو المنتقل لريال مدريد لكن لاعب الوسط (17 عاما) لم ينجح سوى في تسديد كرة واحدة من بين عدد قليل من التسديدات على المرمى.

كما أتيحت فرصتان جيدتان لإسبوزيتو لافتتاح التسجيل وكان القائد لاوتارو مارتينيز نشيطا أيضا إذ سدد كرة قوية ارتطمت بالقائم من بين أفضل الفرص التي أتيحت له.

وسدد لاعب ريفر فاكوندو كوليديو الكرة برأسه مباشرة في الحارس يان زومر في الدقيقة 64 لكن تم استبدال المهاجم في تعديل تكتيكي بعد دقيقة واحدة من طرد مارتينيز كوارتا