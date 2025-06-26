أردوغان يقلل من قدرات منظومة الـ ''إس 400'' الروسية ويكشف توجه بلاده لبناء '' القبة الفولاذية''

الخميس 26 يونيو-حزيران 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" الروسية وحدها لن تكون كافية لتلبية جميع احتياجات الدفاع الجوي في بلاده.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن أردوغان قوله: "لا يقتصر نظام الدفاع الجوي على المنظومة الروسية "إس-400". وقد أدرك الرأي العام لدينا هذا الأمر بوضوح في الأيام الأخيرة (على خلفية الصراع الإيراني الإسرائيلي). نحن بحاجة إلى إنشاء مجمع منظومات دفاع جوية متعددة المستويات، ومن المهم جداً أن تكون لدينا صواريخ تعمل على ارتفاعات مختلفة وفي انسجام".

وأشار أردوغان إلى أن تركيا أحرزت تقدماَ كبيراً في قدراتها الصاروخية، ولكنه ليس كافياً، وأضاف: "نحن نبني نظاماً موحداً، وهو "القبة الفولاذية"، حيث نجمع بين أنظمة دفاع جوي على ارتفاعات مختلفة، وأجهزة استشعار، وأنظمة حرب إلكترونية طورناها بأنفسنا"، بحسب وكالة "تاس" الروسية.

وأوضح إردوغان، الأربعاء، أن مسألة منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" لم تكن موضع نقاش مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أو على جدول أعمال الرئيسين خلال اجتماعهما الأخير، موضحاً أن الحديث دار بينهما حول مقاتلات "إف-35".

تجدر الإشارة إلى أنه بعد توقيع تركيا وروسيا عقداً لتوريد منظومة "إس-400"، تقرر استبعاد أنقرة من البرنامج الأميركي لإنتاج مقاتلات "إف-35" من الجيل الجديد في عام 2019. بعد ذلك، بدأت تركيا في الحديث عن بدائل لطائرة "إف-35"، واختارت مقاتلة "يوروفايتر" الأوروبية