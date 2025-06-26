أمطار رعدية بالمرتفعات الجبلية ودرجة حرارة تصل إلى 40° في هذه المناطق باليمن

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توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم الخميس، استمرار الطقس في المناطق الساحلية والقريبة منها، رطب وحار إلى حار جداً، وصحو إلى غائم جزئياً، والرياح معتدلة إلى نشطة على طول السواحل الشرقية والجنوبية، بينما تكون خفيفة إلى معتدلة على السواحل الغربية، وقوية على أرخبيل سقطرى، حيث تصل إلى (45) عقدة.
كما توقّع المركز في نشرته الجوية اليومية، استمرار الطقس في المرتفعات الجبلية، صحو إلى غائم جزئياً، مع احتمال هطول أمطار رعدية متفرقة على أجزاء من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية وتمتد حتى محافظتي لحج وأبين، وكذا استمرار الطقس في المناطق الصحراوية والهضبية، جاف وصحو إلى غائم جزئياً بشكل عام، وحار إلى شديد الحرارة تتجاوز درجات الحرارة العظمى الـ 40 درجة مئوية، والرياح معتدلة تنشط نهاراً مثيرة للرمال والأتربة.
وبحسب النشرة الجوية، فانه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى، اليوم الخميس، في المناطق الساحلية والقريبة منها كالتالي: عدن 38 / 29 - المكلا 37 / 27 - الحديدة 37 / 30 - سقطرى 34 / 25 - المخا 39 / 28 - الغيضة 33 / 25 - زنجبار 39 / 28 - لحج 40 / 27 ، وفي المناطق الصحراوية والهضبية كالتالي: سيئون 42 / 25 - مأرب 41 / 26 - عتق 40 / 26 - بيحان 40 / 25 ، وفي المناطق الجبلية كالتالي: صنعاء 32 / 16 - تعز 34 / 21 - ذمار 30 / 11 - الضالع 33 / 20 - إب 29 / 15 - البيضاء 32 / 15 .
وجدد المركز، تحذيره للأخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من الأجواء شديدة الحرارة والتعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة .. مهيباً بالأخوة المواطنين في المناطق الساحلية أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الرطبة، كما جدد المركز، تحذيره للأخوة المواطنين في المناطق المتوقّع هطول أمطار رعدية عليها من العواصف الرعدية .. مهيباً بهم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب مخاطرها.
فيما توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر، في نشرته البحرية اليومية، اليوم الخميس، استمرار حالة البحر في سواحل أبين وعدن خفيف الموج، وفي السواحل الغربية خفيف إلى معتدل الموج، وفي سواحل شبوة وباب المندب معتدل الموج، وفي سواحل حضرموت معتدل إلى مضطرب الموج، وفي سواحل المهرة مضطرب الموج، وفي سواحل أرخبيل سقطرى مضطرب إلى شديد الاضطراب، وكذا استمرار حالة البحر لمياهنا الإقليمية في البحر الأحمر خفيف إلى معتدل الموج، وفي خليج عدن معتدل إلى مضطرب الموج، وفي بحر العرب مضطرب إلى شديد الاضطراب.
كما جدد المركز، تحذيره ربابنة السفن والصيادين ورواد البحر حول أرخبيل سقطرى وسواحل محافظتي المهرة وحضرموت ومياهنا الإقليمية في بحر العرب وخليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج والرياح الشديدة، وكذا للأخوة المواطنين والصيادين في سواحل محافظات شبوة، أبين، عدن ولحج من اضطراب البحر والتيارات الساحبة.