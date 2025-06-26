الذهب يلمع من جديد وسط هبوط الدولار وتصعيد ترامب ضد باول: مخاوف الأسواق تعزز الطلب على الملاذات الآمنة

الخميس 26 يونيو-حزيران 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 54

سجّل الذهب ارتفاعاً طفيفاً في تعاملات صباح الخميس، 26 يونيو 2025، مدفوعاً بضعف الدولار وتصاعد التوترات السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة، خاصة بعد انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

ووفقاً لتقارير وول ستريت جورنال، يخطط ترامب لاستبدال باول في أقرب وقت ممكن، وربما في سبتمبر أو أكتوبر، في خطوة أثارت قلقاً واسعاً بشأن استقلالية البنك المركزي الأميركي، ما دفع المستثمرين للجوء إلى الذهب كملاذ آمن.

كما وصف ترامب باول بأنه "بغيض"، مشيراً إلى أنه يدرس تعيين بديل من بين ثلاثة أو أربعة مرشحين.

وفي ظل هذه التصريحات، تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته منذ مارس 2022، مما جعل الذهب المسعّر بالدولار أقل كلفة لحائزي العملات الأخرى.

ومن ناحية جيوسياسية، عززت حالة الترقب بعد صمود وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، إلى جانب إشادة ترامب بالنهاية "السريعة" للنزاع، من التوجه نحو أصول الملاذ الآمن.

وفي الأسواق، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.1% لتصل إلى 3347 دولاراً للأونصة، فيما صعد السعر الفوري للذهب إلى 3334.46 دولاراً للأونصة.

هذا وتترقب الأسواق اليوم صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، يعقبها غداً الجمعة بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي، في مؤشرات من شأنها أن تؤثر على توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.