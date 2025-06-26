الذهب يلمع من جديد وسط هبوط الدولار وتصعيد ترامب ضد باول: مخاوف الأسواق تعزز الطلب على الملاذات الآمنة اعتقالات واسعة في إيران بتهمة "التعاون مع إسرائيل" بعد وقف إطلاق النار جريمة جديدة في تعز.. مليشيا الحوثي تقتحم قرية "أخرق" وتعتدي على النساء وتختطف مدنيين اقتحام دموي واختطاف في تعز.. الحوثيون يواصلون جرائمهم بحق المدنيين قرارات حاسمة لمجلس الوزراء: خطة إنقاذ خدمية واقتصادية لمواجهة التحديات ورفع الجاهزية الأمنية بوكا جونيورز يتعادل مع أوكلاند سيتي ويودع كأس العالم للأندية مبابي يعود للتدريبات مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية وزير الخارجية الأمريكي يتحدث عن مصير النطام الإيراني ومستقبله تحركات يمنية بالتنسيق مع الإدارة الأميركية لاستئناف تصدير النفط وتأمين الموانئ ماذا يعني تهديد إيران بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي؟
سجّل الذهب ارتفاعاً طفيفاً في تعاملات صباح الخميس، 26 يونيو 2025، مدفوعاً بضعف الدولار وتصاعد التوترات السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة، خاصة بعد انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.
ووفقاً لتقارير وول ستريت جورنال، يخطط ترامب لاستبدال باول في أقرب وقت ممكن، وربما في سبتمبر أو أكتوبر، في خطوة أثارت قلقاً واسعاً بشأن استقلالية البنك المركزي الأميركي، ما دفع المستثمرين للجوء إلى الذهب كملاذ آمن.
كما وصف ترامب باول بأنه "بغيض"، مشيراً إلى أنه يدرس تعيين بديل من بين ثلاثة أو أربعة مرشحين.
وفي ظل هذه التصريحات، تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته منذ مارس 2022، مما جعل الذهب المسعّر بالدولار أقل كلفة لحائزي العملات الأخرى.
ومن ناحية جيوسياسية، عززت حالة الترقب بعد صمود وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، إلى جانب إشادة ترامب بالنهاية "السريعة" للنزاع، من التوجه نحو أصول الملاذ الآمن.
وفي الأسواق، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.1% لتصل إلى 3347 دولاراً للأونصة، فيما صعد السعر الفوري للذهب إلى 3334.46 دولاراً للأونصة.
هذا وتترقب الأسواق اليوم صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، يعقبها غداً الجمعة بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي، في مؤشرات من شأنها أن تؤثر على توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.