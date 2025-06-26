الخميس 26 يونيو-حزيران 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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أعلنت السلطات الإيرانية، الأربعاء، عن اعتقال 26 شخصاً على الأقل في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد، بتهمة "التعاون" مع إسرائيل، في تطور أمني يأتي بعد يومين فقط من وقف إطلاق النار بين طهران وتل أبيب، الذي أنهى حرباً دامت 12 يوماً.

وذكرت وكالة "فارس" شبه الرسمية أن المعتقلين تم تحديدهم من قبل جهاز استخبارات الحرس الثوري كـ"عملاء" أو "متعاونين دون قصد" مع إسرائيل خلال المواجهات الأخيرة، مشيرة إلى أن معظمهم "أقرّ بممارسات تشمل أعمال تجسس، وإثارة اضطرابات، وتخريب داخلي".

وجاءت هذه الإجراءات عقب تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي، الفريق إيال زامير، الذي أكد أن "وحدات كوماندوس إسرائيلية نفذت عمليات سرية داخل إيران خلال الحرب"، مضيفاً: "قواتنا عملت في عمق أراضي العدو بشكل غير معلن".

وتوعدت السلطة القضائية الإيرانية بالإسراع في محاكمة المتهمين بقضايا التجسس والتعاون مع "العدو الصهيوني"، حيث صرح رئيسها غلام حسين محسني إيجئي عبر التلفزيون الرسمي بأن الدولة ستتعامل "بشكل أكثر حزماً وسرعة مع كل من يُشتبه في تواطئه مع الكيان الغاصب".

يُذكر أن محافظة خوزستان، الغنية بالنفط والمتاخمة للعراق، كانت هدفاً لهجمات إسرائيلية خلال الحرب الأخيرة، استهدفت منشآت وبُنى عسكرية، مما يضع الاعتقالات في سياق تصعيد أمني واستخباراتي مستمر.