جريمة جديدة في تعز.. مليشيا الحوثي تقتحم قرية "أخرق" وتعتدي على النساء وتختطف مدنيين اقتحام دموي واختطاف في تعز.. الحوثيون يواصلون جرائمهم بحق المدنيين" قرارات حاسمة لمجلس الوزراء: خطة إنقاذ خدمية واقتصادية لمواجهة التحديات ورفع الجاهزية الأمنية بوكا جونيورز يتعادل مع أوكلاند سيتي ويودع كأس العالم للأندية مبابي يعود للتدريبات مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية وزير الخارجية الأمريكي يتحدث عن مصير النطام الإيراني ومستقبله تحركات يمنية بالتنسيق مع الإدارة الأميركية لاستئناف تصدير النفط وتأمين الموانئ ماذا يعني تهديد إيران بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي؟ غداً الخميس يوم إجازة رسمية تحسن طفيف في سعر العملة اليوم بعد أن كسر الدولار حاجز 2800 ريالاً
في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات الحوثية بحق المدنيين، اقتحمت مليشيا الحوثي الإرهابية، صباح اليوم، قرية "أخرق" في عزلة الشرمان بمديرية ماوية شرق محافظة تعز، مستخدمة سبعة أطقم عسكرية في هجوم وحشي استهدف السكان العُزّل، بينهم نساء وأطفال.
وذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الهجوم قاده أحد قيادات المليشيا الملقب بـ"أبو إيران"، حيث قامت العناصر الحوثية بمداهمة المنازل وترويع السكان، واعتدت بوحشية على عدد من النساء، مما أدى إلى إصابتهن بجروح متفرقة نُقلن على إثرها إلى المستشفى.
وأضافت المصادر أن المليشيا اختطفت ثلاثة من أهالي القرية واقتادتهم إلى جهة مجهولة، في تصعيد جديد يؤكد استمرارها في ارتكاب الجرائم والانتهاكات ضد المواطنين الأبرياء في المناطق الخاضعة لسيطرتها.