الأربعاء 25 يونيو-حزيران 2025 الساعة 08 مساءً / مأرب برس -متابعات

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في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات الحوثية بحق المدنيين، اقتحمت مليشيا الحوثي الإرهابية، صباح اليوم، قرية "أخرق" في عزلة الشرمان بمديرية ماوية شرق محافظة تعز، مستخدمة سبعة أطقم عسكرية في هجوم وحشي استهدف السكان العُزّل، بينهم نساء وأطفال.

وذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الهجوم قاده أحد قيادات المليشيا الملقب بـ"أبو إيران"، حيث قامت العناصر الحوثية بمداهمة المنازل وترويع السكان، واعتدت بوحشية على عدد من النساء، مما أدى إلى إصابتهن بجروح متفرقة نُقلن على إثرها إلى المستشفى.

وأضافت المصادر أن المليشيا اختطفت ثلاثة من أهالي القرية واقتادتهم إلى جهة مجهولة، في تصعيد جديد يؤكد استمرارها في ارتكاب الجرائم والانتهاكات ضد المواطنين الأبرياء في المناطق الخاضعة لسيطرتها.