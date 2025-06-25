بوكا جونيورز يتعادل مع أوكلاند سيتي ويودع كأس العالم للأندية

الأربعاء 25 يونيو-حزيران 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - رويترز

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عادل بوكا جونيورز 1-1 مع أوكلاند سيتي اليوم الثلاثاء في ناشفيل عاصمة ولاية تينيسي وفشل في التأهل لدور الستة عشر بكأس العالم للأندية لكرة القدم بالولايات المتحدة، وذلك في مباراة توقفت لنحو 50 دقيقة بسبب الطقس العاصف.

ودخل بوكا المباراة وهو بحاجة إلى تحقيق فوز مقنع على أوكلاند سيتي، الذي كان قد تأكد خروجه من البطولة بالفعل، لتعويض فارق الأهداف السبعة مع بنفيكا، إلى جانب خسارة الفريق البرتغالي أمام بايرن ميونيخ بطل ألمانيا في المباراة الأخرى بالمجموعة الثالثة.

وتعادل أوكلاند سيتي بعد الاستراحة بقليل ثم تسبب الطقس في مطالبة اللاعبين بمغادرة الملعب. ومع استئناف اللعب، كان بنفيكا قد تغلب 1-صفر على بايرن ليتأهل من صدارة المجموعة برفقة بايرن صاحب المركز الثاني.

وتقدم بوكا في الدقيقة 26 عندما تلقى لاوتارو دي لولو كرة من ركلة ركنية متقنة وصوبها بضربة رأس لتصطدم بالقائم وترتد من ذراع ناثان جارو حارس أوكلاند إلى داخل شباكه بالخطأ.

وسجل أوكلاند هدفه الأول في البطولة في الدقيقة 52 عندما صوب كريستيان جراي كرة بضربة رأس سكنت شباك الحارس أجوستين مارتشسين بجوار القائم الأيمن، وبعدها بقليل توقف اللعب.

وقال جراي، الذي يعمل مدرس تربية بدنية في نيوزيلندا “كان تسجيل هذا الهدف أمرا خياليا. ربما لم أستوعبه بعد. أعتقد أن النادي استحقه، وأنا سعيد من أجل اللاعبين”.

واعتقد بوكا أنه استعاد التقدم بعد فترة وجيزة من استئناف اللعب، لكن جرى إلغاء هدف ميجيل ميرينتيل بسبب لمسة يد من زميله كيفن زينون، بعد العودة لتقنية الفيديو.

واحتل بوكا المركز الثالث في المجموعة بنقطتين، بفارق نقطة واحدة أمام أوكلاند سيتي.

وقال إدينسون كافاني مهاجم بوكا “كان من الصعب إيجاد مساحات لأنهم دافعوا جيدا – وكان هذا هدفهم. لم يستسلموا أبدا، ولم نتمكن من تعزيز تقدمنا. كانت الظروف المناخية قاسية – إذ كان الجو حارا – وعندما أدركوا التعادل، اكتسبوا قوة جديدة”.

وكان جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا) من بين الحاضرين للمباراة التي بلغت درجات الحرارة فيها عند صفارة البداية نحو 96 درجة فهرنهايت (35.5 درجة مئوية).

ولم تؤثر الظروف الجوية الرطبة على حماس مشجعي بوكا الذين قضوا زمن المباراة وهم يغنون على إيقاع الطبول، حتى عند توقف اللعب بسبب الطقس عندما رفض الكثيرون دعوات التوجه إلى الأماكن المغلقة بالاستاد.

وقال ميجيل أنخيل روسو مدرب بوكا “شكرا لكل الجماهير التي جاءت إلى هنا ودعمتنا بالطريقة التي نشهدها في بلادنا”.

وأضاف “إلى أن سجل الفريق المنافس هدفه، كانت السيطرة لنا في المباراة. صورة بوكا بعد المباراة السابقة ليست جيدة. وهذا هو الهدف الثالث الذي نتلقاه من الكرات الثابتة، هناك الكثير من الأمور يجب تصحيحها”.