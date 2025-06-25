بوكا جونيورز يتعادل مع أوكلاند سيتي ويودع كأس العالم للأندية مبابي يعود للتدريبات مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية وزير الخارجية الأمريكي يتحدث عن مصير النطام الإيراني ومستقبله تحركات يمنية بالتنسيق مع الإدارة الأميركية لاستئناف تصدير النفط وتأمين الموانئ ماذا يعني تهديد إيران بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي؟ غداً الخميس يوم إجازة رسمية تحسن طفيف في سعر العملة اليوم بعد أن كسر الدولار حاجز 2800 ريالاً البيت الأبيض يرفض تقريرا استخباراتيا قلل من حجم تأثير الضربة على منشآت إيران النووية في الصين.. ابتكار علاج نانوي لمكافحة السرطان ترامب يعتقد بأن اتفاق وقف الحرب على غزة بات وشيكًا
استأنف كيليان مبابي التدريبات مع زملائه في فريق ريال مدريد اليوم الأربعاء بعد تعافيه من التهاب حاد في المعدة والأمعاء، قبل المباراة الحاسمة لفريقه ضد رد بول سالزبورج ضمن المجموعة الثامنة بكأس العالم للأندية لكرة القدم.
ودخل مهاجم فرنسا مستشفى في منطقة ميامي لفترة وجيزة الأسبوع الماضي وغاب عن أول مباراتين لريال مدريد، حيث تعادل الفريق 1-1 مع الهلال السعودي وفاز 3-1 على باتشوكا.
ويتصدر ريال مدريد المجموعة الثامنة بأربع نقاط، متقدما بفارق الأهداف على سالزبورج، بينما يأتي الهلال، الذي لا يزال قادرا على التأهل إلى دور الستة عشر، في المركز الثالث بنقطتين