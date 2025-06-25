وزير الخارجية  الأمريكي يتحدث عن مصير النطام الإيراني ومستقبله

الأربعاء 25 يونيو-حزيران 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرى أن تغيير النظام في أمر محتمل إذا استمر قادتها في نفس الاتجاه.

وأمس الثلاثاء، قال ترامب بعد وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل بأنّه لا يريد تغيير النظام في إيران.

وأضاف "تغيير النظام يتبعه فوضى، ومن الناحية المثالية، لا نريد أن نرى كل هذه الفوضى، كما تعلمون، الإيرانيون تجار بارعون جدًا، ورجال أعمال ممتازون، ولديهم الكثير من النفط".

وزاد "يجب أن يكونوا على ما يرام. يجب أن يكونوا قادرين على إعادة البناء والقيام بعمل جيد. لن يحصلوا أبدًا على سلاح نووي، ولكن بخلاف ذلك ينبغي أن يقوموا بعمل رائع"