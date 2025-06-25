تحركات يمنية بالتنسيق مع الإدارة الأميركية لاستئناف تصدير النفط وتأمين الموانئ

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أكدت الحكومة اليمنية أنها تعمل بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية والشركاء الدوليين على تأمين موانئ تصدير النفط والمنشآت الاستراتيجية، في إطار مساعٍ لإعادة تنشيط الاقتصاد الوطني، المتوقف منذ الهجمات التي شنتها مليشيا الحوثي على الموانئ أواخر عام 2022.
جاء ذلك خلال اتصال مرئي جمع وزير النفط والمعادن، الدكتور سعيد الشماسي، مع القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن، جوناثان بيتشيا، ناقشا فيه التحديات الناجمة عن توقف صادرات النفط والغاز جراء الاستهداف المتكرر للمرافق الحيوية من قبل الحوثيين.
وأوضح الوزير الشماسي أن تلك الهجمات تسببت بفقدان الحكومة نحو 70% من مواردها العامة، ما انعكس بشكل مباشر على الأوضاع المعيشية للمواطنين. وأكد أن الحكومة تبذل جهودًا مكثفة لإعادة تأمين الموانئ واستئناف عمليات التصدير بهدف إنعاش الاقتصاد.
وثمّن الشماسي الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة، وخصوصًا من قبل وزارة الخزانة، بحق الكيانات الداعمة للحوثيين والمتورطة في تجارة المشتقات النفطية غير القانونية، مؤكدًا أنها تسهم في تجفيف منابع تمويل المليشيا.
من جانبه، جدّد القائم بأعمال السفير الأمريكي دعم بلاده للحكومة اليمنية، وحقها السيادي في إدارة مواردها الطبيعية، مشددًا على أن وقف تدفق العوائد الاقتصادية التي تمكّن الحوثيين من تمويل عملياتهم العسكرية يظل أولوية بالنسبة لواشنطن