غداً الخميس يوم إجازة رسمية

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أعلنت وزارة الخدمة المدنية في العاصمة المؤقتة عدن، يوم غداً الخميس، الأول من محرم، إجازة رسمية بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية، على أن يستأنف الدوام يوم الأحد 29 يونيو.
كما أعلنت الخدمة المدنية بصنعاء الخميس، اجازة رسمية، والدوام يستأنف السبت.