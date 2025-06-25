تحسن طفيف في سعر العملة اليوم بعد أن كسر الدولار حاجز 2800 ريالاً

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أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني في العاصمة المؤقتة عدن وفي صنعاء، اليوم الأربعاء 25/6/2025
الاسعار في عدن
السعودي
شراء 714
بيع 717
الدولار
شراء 2723
بيع 2746
الاسعار في صنعاء
السعودي
شراء 140
بيع 141
الدولار
شراء 537
بيع 540