تحسن طفيف في سعر العملة اليوم بعد أن كسر الدولار حاجز 2800 ريالاً

الأربعاء 25 يونيو-حزيران 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني في العاصمة المؤقتة عدن وفي صنعاء، اليوم الأربعاء 25/6/2025

الاسعار في عدن

السعودي

شراء 714

بيع 717

الدولار

شراء 2723

بيع 2746

الاسعار في صنعاء

السعودي

شراء 140

بيع 141

الدولار

شراء 537

بيع 540