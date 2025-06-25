آخر الاخبار

تحسن طفيف في سعر العملة اليوم بعد أن كسر الدولار حاجز 2800 ريالاً البيت الأبيض يرفض تقريرا استخباراتيا قلل من حجم تأثير الضربة على منشآت إيران النووية في الصين.. ابتكار علاج نانوي لمكافحة السرطان ترامب يعتقد بأن اتفاق وقف الحرب على غزة بات وشيكًا بالأسماء.. مجزرة جديدة جنوب غزة باستهداف نقطة مساعدات البنك الدولي يوافق لأول مرة في دولة عربية على مشروع بقيمة 930 مليون دولار البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة 250 مليون عدن تطلق رسمياً بوابة التأشيرة الإلكترونية: نقلة تقنية تعزز الرقابة وتسهّل دخول الزائرين الذهب يلمع مجدداً وسط تراجع الدولار وترقب هدنة تل أبيب وطهران عودة القنابل النووية الأمريكية إلى بريطانيا... خطوة بريطانية تفجّر سباق الردع من جديد

تحسن طفيف في سعر العملة اليوم بعد أن كسر الدولار حاجز 2800 ريالاً

الأربعاء 25 يونيو-حزيران 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
عدد القراءات 347

أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني في العاصمة المؤقتة عدن وفي صنعاء، اليوم الأربعاء 25/6/2025

 

الاسعار في عدن 

السعودي 

شراء 714

بيع 717

الدولار 

شراء 2723

بيع 2746

 

الاسعار في صنعاء 

السعودي 

شراء 140

بيع 141

الدولار 

شراء 537

بيع 540

إقراء أيضاً
عدن تطلق رسمياً بوابة التأشيرة الإلكترونية: نقلة تقنية تعزز الرقابة وتسهّل دخول
الحوثيون يعلنون استمرارهم في مهمة استهداف إسرائيل ويتجاهلون خضوع طهران
ثلاث شركات طيران تنظم للخطوط الجوية اليمنية بتشجيع حكومي لتخفيف الضغط على الناقل
توكل كرمان: الحرب على إيران ليست بسبب غزة
تحذير غربي .. الحوثيون يقد يستأنفون الحرب نيابة عن إيران في اليمن
الرئيس يجتمع في عدن باللجنة الأمنية العليا ويستمع لتقارير عسكرية وأمنية واقتصادي
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2025 مأرب برس | موقع الأخبار الأول