بالأسماء.. مجزرة جديدة جنوب غزة باستهداف نقطة مساعدات

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أفادة مصادر إعلامية بأن القوات الإسرائيلية نفذت عملية قصف صباح اليوم الأربعاء، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص في مدينتي خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة.
وأشار مراسلنا إلى أن من بين القتلى طالب في الثانوية العامة عبد الرازق أحمد محمود قشطة متأثرا بجراحه التي أُصيب بها في وقت سابق.
وبذلك يرتفع عدد الطلبة الذين لقوا حتفهم في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر إلى 16,665 طالبا، بينهم 451 من طلاب الثانوية العامة. كما وأسفر القصف الإسرائيلي عن إصابة عدد من المواطنين الذين استهدفوا قرب نقطة توزيع مساعدات أمريكية.
وذكرت وحدة الإسعاف والطوارئ التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية أنها انتشلت جثامين 3 قتلى وأجلت عددا من المصابين جراء إطلاق النار على مدنيين في منطقة الشاكوش قرب نقطة المساعدات الأمريكية.
وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصليب الأحمر في منطقة المواصي برفح، وتم التعرف على القتلى الثلاثة وهم:
محمد سمير محمد
أبو عون
محمد الأخرس
(حموده)
الحاج محمد أبو سته
(أبو أحمد)
وعرف من بين القتلى في القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة من خان يونس ورفح :
مازن أحمد محمود البريم
وائل سليم محمد أبو خاطر
مؤمن صالح شحادة أبو تيم
محمود سليمان حسن الرقب محمد فوزي محمد أبو جاموس عبد الرحمن أبو محسن
وتواصل القوات الإسرائيلية عملياتها في مناطق متفرقة من القطاع، في ظل تصاعد الأوضاع الإنسانية وسقوط المزيد من الضحايا المدنيين