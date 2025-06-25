عدن تطلق رسمياً بوابة التأشيرة الإلكترونية: نقلة تقنية تعزز الرقابة وتسهّل دخول الزائرين

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دشّنت رئاسة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مشروع بوابة التأشيرة الإلكترونية، وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، وبتنسيق بين وزارتي الداخلية والخارجية، وبتمويل من الولايات المتحدة الأمريكية.
ويأتي المشروع تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، ضمن جهود الحكومة لتعزيز الرقابة في المنافذ البرية والبحرية والجوية، وأتمتة الخدمات الحكومية.
وتمثل البوابة الإلكترونية نقلة نوعية في تحديث البنية التحتية التقنية، إذ تتيح للراغبين في زيارة اليمن تقديم طلبات التأشيرة إلكترونياً عبر الرابط: yemenevisa.org/visas وذلك بعد استيفاء الشروط والموافقة الرسمية.
ويعتمد النظام على شبكة متقدمة تربط المركز الرئيسي لفروع الهجرة والجوازات بجميع المنافذ والسفارات اليمنية حول العالم، مما يعزز التنسيق بين الجهات المختصة.
ويهدف المشروع إلى: تسهيل الحصول على التأشيرات للعرب والأجانب تعزيز الرقابة الحدودية ومكافحة الإرهاب المنظم تقليل التزوير والتزييف عبر أتمتة البيانات تأمين المعلومات وضمان سريتها وسهولة الوصول إليها كما يعد هذا المشروع من الركائز الحيوية لدعم الأمن الوطني والإقليمي، والتعاون مع الدول الصديقة في مكافحة الإرهاب، وتنظيم الهجرة بما يتماشى مع المعايير الدولية.