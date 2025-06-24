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تحذير غربي .. الحوثيون يقد يستأنفون الحرب نيابة عن إيران في اليمن

الثلاثاء 24 يونيو-حزيران 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار
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حذرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية من أن طهران قد تلجأ لاستئناف دعم الحوثيين لاستهداف حركة الشحن التجاري بالبحر الأحمر، كرد انتقامي على ضرب منشآتها النووية.

ووفقا لتقرير نشرته الصحيفة، فإن الضربات التي طالت المنشآت النووية ليست كافية، فلا بد من وضع ضمانات قوية لضمان استمرار وقف النار المعلن من قبل ترمب.

وقالت الصحيفة إن لدى الغرب فرصة ثمينة الآن لمنع عودة إيران لأفعالها الإرهابية المزعزعة للاستقرار الاقليمي والعالمي، عبر ضرب بقية أذرعها في المنطقة.

ودعت الصحيفة إلى وضع حزمة عقوبات جديدة لمحاسبة طهران على انتهاكاتها الجسيمة تجاه إسرائيل والقواعد الأمريكية، وأن أي ضربات إيرانية جديدة ستقابل بأخرى قورية ومدمرة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء التوصل إلى اتفاق لوقف كامل لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وذلك بعد هجوم إيران على قاعدة العديد في قطر.

وقال ترامب إن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ في غضون 6 ساعات، وأوضح أنه سيستمر 12 ساعة، وبعد ذلك ستعتبر الحرب منتهية رسميا.

في سياق متصل، بدأت حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالدر فورد" عملية انتشار مجدول بالتزامن مع التوترات التي لا تزال مستمرة بالشرق الأوسط، رغم إعلان ترمب اتفاق للسلام بين إيران و إسرائيل.

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس، فإن الحاملة جبرالدر فورد تواصل إبحارها إلى مسرح العمليات الأوروبي الذي يشمل المياه في البحر المتوسط المقابلة لإسرائيل.

وقالت الوكالة الأمريكية إن 4500 بحار غادروا صباح اليوم الثلاثاء من قاعدة نورفالك الأمريكية على متن حاملة فورد التي تضم مجموعة كبيرة من المدمرات والطائرات المقاتلة

 
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