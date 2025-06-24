ماذا قال أمير قطر للإيرانيين بعد الضربة على قاعدة العديد؟

الثلاثاء 24 يونيو-حزيران 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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تلقى أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، تناول التصعيد الإقليمي الأخير.

وجدد الأمير خلال الاتصال إدانة قطر الشديدة للهجوم الذي استهدف قاعدة "العديد" الجوية من قبل الحرس الثوري الإيراني.

ووصف الهجوم بأنه انتهاك صارخ لسيادة الدولة ومجالها الجوي، ومخالفة واضحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد أن مثل هذا التصرف لا يتماشى مع مبدأ حسن الجوار والعلاقات الوثيقة بين قطر وإيران.

وشدد على أن قطر لطالما كانت داعية للحوار مع إيران، وبذلت جهودا دبلوماسية مكثفة لتعزيز الاستقرار الإقليمي.

ودعا الأمير إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية والعودة إلى الحوار الجاد لتجاوز الأزمة.

من جانبه، أعرب الرئيس الإيراني عن أسفه لما لحق بقطر وشعبها من أضرار جراء الهجوم.

وأكد أن قطر لم تكن هدفا للعملية، وأن الحادث لا يشكل تهديداً لها.

وشدد بزشكيان على أهمية احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، معرباً عن رغبته في استمرار التعاون مع قطر على أساس من الاحترام والثقة المتبادلة.

وقال الرئيس الإيراني، أن قطر ستظل "دولة شقيقة" لطهران.