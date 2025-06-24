إيران تعلن رسميًا حصيلة قتلاها في الضربات الإسرائيلية

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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء أن الضربات الإسرائيلية على إيران منذ 12 يوما قتلت 606 إيرانياً، حسبما ذكرت قناة "العالم" الإيرانية.
ونقلت عن الوزارة قولها إن 95% من الضحايا لقوا حتفهم تحت أنقاض المباني المدمرة جرّاء القصف.
وأشارت إلى أن 5% فارقوا الحياة بعد نقلهم إلى المستشفيات متأثرين بإصابتهم.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وبعد ساعات أعلن بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الموافقة على الاتفاق.
ودخل الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة السابعة صباح اليوم بتوقيت مكة.
ومنذ 13 يونيو/ حزيران تستهدف إسرائيل - بدعم أمريكي - منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين بإيران، فيما ترد الأخيرة بضرب مقرات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، ما خلف قتلى وجرحى لدى الجانبين.