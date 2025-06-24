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كارثة حلت بالريال اليمني.. أسعار الصرف تسجل اليوم أكبر انهيار في قيمة العملة وسط تراجع مستمر وسريع

الثلاثاء 24 يونيو-حزيران 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- متابعات
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تخطى سعر صرف الدولار الأمريكي، في مناطق الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، حاجز الـ 2800 ريالاً، وهي قيمة تعد الأسوأ في تاريخ العملة اليمنية، في ظل عجز واضح وفشل تعاني منه الحكومة ومؤسساتها النقدية، في انقاذ ما تبقى من قيمة العملة.

فيما يلي أسعار الصرف في عدن ومأرب وصنعاء اليوم الثلاثاء 24 يونيو/ 2025

عدن:

الدولار: 

الشراء: 2790 | البيع: 2810

السعودي: 

الشراء: 732 | البيع: 735

مأرب:

الدولار: 

الشراء: 2791 | البيع: 2811

السعودي: الشراء: 733 | البيع: 736

صنعاء:

الدولار: 

الشراء: 537 | البيع: 542

السعودي: الشراء:140.5 | البيع: 141.5

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