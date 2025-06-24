كارثة حلت بالريال اليمني.. أسعار الصرف تسجل اليوم أكبر انهيار في قيمة العملة وسط تراجع مستمر وسريع

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تخطى سعر صرف الدولار الأمريكي، في مناطق الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، حاجز الـ 2800 ريالاً، وهي قيمة تعد الأسوأ في تاريخ العملة اليمنية، في ظل عجز واضح وفشل تعاني منه الحكومة ومؤسساتها النقدية، في انقاذ ما تبقى من قيمة العملة.
فيما يلي أسعار الصرف في عدن ومأرب وصنعاء اليوم الثلاثاء 24 يونيو/ 2025
عدن:
الدولار:
الشراء: 2790 | البيع: 2810
السعودي:
الشراء: 732 | البيع: 735
مأرب:
الدولار:
الشراء: 2791 | البيع: 2811
السعودي: الشراء: 733 | البيع: 736
صنعاء:
الدولار:
الشراء: 537 | البيع: 542
السعودي: الشراء:140.5 | البيع: 141.5