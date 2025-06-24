ميسي يواجه فريقه السابق باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية والأهلي المصري يودع البطولة

الثلاثاء 24 يونيو-حزيران 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب بزس- غرفة الأخبار

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ودّع الأهلي المصري مسابقة كأس العالم للأندية لكرة القدم من دور المجموعات، بعد تعادله المثير فجر اليوم، مع بورتو البرتغالي 4-4 بقيادة مهاجمه الفلسطيني وسام أبو علي، فيما اصطدم إنتر ميامي الأميركي ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بناديه السابق باريس سان جرمان الفرنسي في ثمن النهائي، بعد تعادله مع بالميراس البرازيلي 2-2.

واحتل الأهلي المركز الرابع بنقطتين، بفارق 3 نقاط عن إنتر ميامي الثاني وبالميراس الأول، فيما حل بورتو في المركز الثاني بنقطتين بفارق الأهداف عن الأهلي.

وكان الأهلي خسر أمام بالميراس 0-2 في الجولة الثانية بعد تعادله مع إنتر ميامي سلبا في المباراة الافتتاحية.

وسيلعب إنتر ميامي مع سان جرمان متصدر المجموعة الثانية يوم الأحد القادم في دور الـ 16، فيما يلتقي بالميراس مع مواطنه بوتافوغو الوصيف.