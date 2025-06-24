ماذا قالت اليمن عن اعتداء إيران على سيادة دولة قطر؟

الثلاثاء 24 يونيو-حزيران 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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دانت اليمن “بأشد العبارات العدوان الإيراني السافر الذي استهدف دولة قطر، في اعتداء صارخ على سيادتها ومجالها الجوي، وانتهاك فاضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ حسن الجوار”

و استنكرت وزارة الخارجية “هذا التصعيد الخطير الذي يعكس بوضوح الطبيعة العدوانية والفوضوية للنظام الإيراني، وإصراره على جرّ المنطقة إلى أتون الفوضى وعدم الاستقرار، عبر افتعال الأزمات وسعيه الدائم لخلط الأوراق وإشعال التوترات الإقليمية”.

وأكدت الخارجية اليمنية “تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع دولة قطر، واستعدادها لتسخير إمكاناتها لمساندة الأشقاء وتأييدها المطلق لكل ما يتخذونه من إجراءات دفاعاً عن أمنهم وسيادتهم”.

وكانت عدة دول عربية ابرزها السعودية ومصر والأردن والبحرين والإمارات ولبنان، عبرت عن ادانتها للهجمات الإيرانية على قطر مساء امس الاثنين، وأعلنت تضامنها معها.

واعلنت وزارة الدفاع في قطر أنه لا اصابات او وفيات جراء الهجمات الصاروخية الإيرانية، على قاعدةالعديد الجوية الأمريكية.

وقالت الخارجية القطرية: تدين قطر بشدة الهجوم الذي استهدف قاعدة العديد الجوية من قبل الحرس الثوري الإيراني.

وأضافت: الهجوم الذي استهدف قاعدة العديد انتهاك صارخ لسيادة قطر ومجالها الجوي وللقانون الدولي.

وقالت الخارجية القطرية أن قطر تحتفظ بحق الرد المباشر بما يتناسب مع شكل وحجم الاعتداء السافر وما يتوافق والقانون الدولي.

وأكدت ان الدفاعات الجوية أحبطت الهجوم وتصدت للصواريخ الإيرانية بنجاح.