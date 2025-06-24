إيران تخسر عالم نووي كبير وقائد بارز في استخبارات البسيج خلال الساعات الأخيرة من الحرب

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قُتل عالم نووي إيراني، ليل الاثنين - الثلاثاء، في ضربة إسرائيلية على شمال إيران، وفق ما أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي، قبل أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب دخول وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل حيز التنفيذ.
وأورد التلفزيون الإيراني الرسمي أن بعض المصادر أفادت باغتيال محمد رضا صديقي صابر في منزل والدَيْه في آستانة أشرفية شمال إيران قرب بحر قزوين. وأضاف أن ابنه البالغ 17 عاماً، قُتل قبل أيام بضربة على منزل العائلة في طهران.
وكان اسم محمد رضا صديقي صابر مدرجاً في قائمة العقوبات الأميركية.
كما أعلنت طهران، اليوم مقتل العميد الحاج محمدتقي يوسفوند، قائد حماية الاستخبارات في قوات البسيج، جراء هجوم صاروخي نفذه الاحتلال ا”لإسرائيلي”ظهر أمس استهدف مناطق متفرقة من العاصمة الإيرانية طهران.
وذكرت الجهات الرسمية أن الهجوم أسفر عن أضرار وخسائر بشرية، بينها مقتل العميد يوسفوند، في واحدة من أكثر الضربات دموية منذ التصعيد الأخير.
وقُتل تسعة أشخاص فجر اليوم (الثلاثاء)، في شمال إيران بضربة إسرائيلية، وفق ما أفادت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» قبل أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب دخول وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل حيز التنفيذ.