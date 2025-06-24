عاجل.. خرق اتفاق وقف اطلاق النار في الساعات الأولى بين إيران واسرائيل وترامب غاضب

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إسرائيل وإيران انتهكتا اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان قد أعلنه منتصف ليل الاثنين/ الثلاثاء.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها، الثلاثاء، في البيت الأبيض قبيل توجهه إلى مدينة لاهاي الهولندية للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو).
ترامب أعرب عن شعوره بـ "خيبة أمل" إزاء استمرار الهجمات بين إسرائيل وإيران.
وأضاف أن إيران وإسرائيل انتهكتا اتفاق وقف إطلاق النار.
وتابع: "لست راضيا عن إسرائيل".
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وبعد ساعات أعلن بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الموافقة على الاتفاق.
وبعد دخول اتفاق وقف الحرب حيز التنفيذ، الساعة السابعة صباح اليوم، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن سلاح الجو هاجم رادارا قرب طهران، فيما تحدثت وسائل إعلام إيرانية تتحدث دوي انفجارين في شمال العاصمة طهران.
وفي وقت سابق صباح اليوم اتهمت اسرائيل إيران بخرق وقف اطلاق النار، وتوعدت بالرد، بينما نفت طهران وقالت أنها اتهامات عارية عن الصحة.