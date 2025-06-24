تضارب الروايات حول الصواريخ التي أطلقتها إيران على قطر.. كم عددها وهل أصابت قاعدة العديد؟ لماذا سخر ترامب من إيران ثم شكرها؟ مقتل عالم نووي إيراني جديد في ضربة إسرائيلية على شمال إيران قبل لاحظات من إعلان وقف إطلاق النار قطر توجه رسالة إلى غوتيريش ومجلس الأمن بشأن هجوم إيران على قاعدة العديد ضعف الانتصاب بسبب نوبات الصرع- إليك طرق الوقاية تعرف على 3 نجوم عرب حققوا جائزة رجل المباراة في كأس العالم للأندية قتلى وإصابات بهجمات إيرانية متتالية على مناطق واسعة في إسرائيل 12 يوماً من الضربات المتبادلة... ترمب يعلن نهاية الحرب الإسرائيلية الإيرانية نهاية نار الحروب: إيران تعلن وقف العمليات العسكرية قبل بدء الهدنة الرسمية وترامب يبارك الاتفاق التاريخي! أول دولة خليجيه تعلن إغلاق مجالها الجوي ننيجة التهديدات بين إيران وإسرائيل
تضاربات الروايات الرسمية لكلا من قطر وأمريكا وإيران، حول الضربة الصاروخية التي شنته طهران أمس باتجاه قاعدة العديد الجوية الأمريكية بالدوحة.
وأعلنت قطر، رسميا، مساء الاثنين، أن صاروخا إيرانيا واحدا من أصل 18 سقط في القاعدة الأمريكية، بينما تم إسقاط الصواريخ الأخرى في البحر.جاء ذلك في مؤتمر صحفي في الدوحة لنائب رئيس الأركان القطري شايك الهجري.
وقال الهجري، إن إيران أطلقت دفعتين من الصواريخ باتجاه قاعدة "العديد"، 7 بالدفعة الأولى الساعة 7 ونص مساءً، وجرى إسقاطها بالبحر قبل وصولها.
بينما أطلقت وفق الهجري، دفعة ثانية من 11 صاروخا، بينها صاروخ واحد سقط بالقاعدة الأمريكية دون خسائر، في حين تم إسقاط الصواريخ الأخرى.
أما ترامب فقال بعد الهجوم ان إيران أطلقت 14 صاروخا على قاعدة العديد، سقطت 13 منها وترك واحد كان في اتجاه غير مهدد، وفق تعبيره.
وأضاف:'' لم يقتل أو يجرح أي أمريكي أو قطري في الهجوم على العديد''.
من جانبه قال مسؤول دفاعي أمريكي ان قاعدة العديد في قطر تعرضت لهجوم بصواريخ باليستية قصيرة ومتوسطة المدى، ولم تسجل أي إصابات حتى الآن.
رواية ايرانية عن الهجوم نقلتها هيئة الإذاعة والتلفزيون في طهران زعمت إن 3 صواريخ إيرانية على الأقل أصابت قاعدة العديد الأمريكية في قطر، عكس التقارير القطرية التي أكدت اعتراض جميع الصواريخ، عدا واحد.
وبشأن الأضرار بعد الهجوم ذكرت الداخلية القطرية ان سقوط شظايا بمناطق سكنية تسبب في حرائق بسيطة وتم التعامل معها دون تسجيل إصابات.
هذا الهجوم قوبل بإدانات عربية واسعة.