لماذا سخر ترامب من إيران ثم شكرها؟

الثلاثاء 24 يونيو-حزيران 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة عسكرية أمريكية في قطر، ووصفه بأنه "ضعيف للغاية"، لكنه شكر طهران لأنها أعطت واشنطن "إشعارا مبكرا".

وقال ترامب بعد الهجوم: ''أود أن أشكر إيران على إبلاغنا مبكرا بالهجوم مما سمح بعدم إزهاق أرواح أو إصابة أحد''.

واشار الى ان إيران أطلقت 14 صاروخا على قاعدة العديد، وسقطت 13 منها وترك واحد كان في اتجاه غير مهدد.

وأضاف: ''ردت إيران رسميا على تدميرنا لمنشآتها النووية برد ضعيف للغاية وهو ما توقعناه وقمنا بالتصدي له بشكل فعال جدا''.

وتابع:'' لم يقتل أو يجرح أي أمريكي أو قطري في الهجوم على العديد''.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، الاثنين، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين أن طهران نسقت هجماتها على القاعدة الجوية الأميركية في قطر مع مسؤولين قطريين مسبقاً في محاولة لتقليل الخسائر.