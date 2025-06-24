تضارب الروايات حول الصواريخ التي أطلقتها إيران على قطر.. كم عددها وهل أصابت قاعدة العديد؟ لماذا سخر ترامب من إيران ثم شكرها؟ مقتل عالم نووي إيراني جديد في ضربة إسرائيلية على شمال إيران قبل لاحظات من إعلان وقف إطلاق النار قطر توجه رسالة إلى غوتيريش ومجلس الأمن بشأن هجوم إيران على قاعدة العديد ضعف الانتصاب بسبب نوبات الصرع- إليك طرق الوقاية تعرف على 3 نجوم عرب حققوا جائزة رجل المباراة في كأس العالم للأندية قتلى وإصابات بهجمات إيرانية متتالية على مناطق واسعة في إسرائيل 12 يوماً من الضربات المتبادلة... ترمب يعلن نهاية الحرب الإسرائيلية الإيرانية نهاية نار الحروب: إيران تعلن وقف العمليات العسكرية قبل بدء الهدنة الرسمية وترامب يبارك الاتفاق التاريخي! أول دولة خليجيه تعلن إغلاق مجالها الجوي ننيجة التهديدات بين إيران وإسرائيل
سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة عسكرية أمريكية في قطر، ووصفه بأنه "ضعيف للغاية"، لكنه شكر طهران لأنها أعطت واشنطن "إشعارا مبكرا".
وقال ترامب بعد الهجوم: ''أود أن أشكر إيران على إبلاغنا مبكرا بالهجوم مما سمح بعدم إزهاق أرواح أو إصابة أحد''.
واشار الى ان إيران أطلقت 14 صاروخا على قاعدة العديد، وسقطت 13 منها وترك واحد كان في اتجاه غير مهدد.
وأضاف: ''ردت إيران رسميا على تدميرنا لمنشآتها النووية برد ضعيف للغاية وهو ما توقعناه وقمنا بالتصدي له بشكل فعال جدا''.
وتابع:'' لم يقتل أو يجرح أي أمريكي أو قطري في الهجوم على العديد''.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، الاثنين، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين أن طهران نسقت هجماتها على القاعدة الجوية الأميركية في قطر مع مسؤولين قطريين مسبقاً في محاولة لتقليل الخسائر.