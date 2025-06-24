مقتل عالم نووي إيراني جديد في ضربة إسرائيلية على شمال إيران قبل لاحظات من إعلان وقف إطلاق النار

الثلاثاء 24 يونيو-حزيران 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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قُتل العالم النووي الإيراني محمد رضا صديقي صابر في ضربة إسرائيلية استهدفت منزله في شمال إيران، وفق ما أفاد التلفزيون الإيراني.

الضربة أسفرت أيضاً عن مقتل تسعة أشخاص وتدمير مبانٍ سكنية. يأتي ذلك بعد أيام من مقتل ابنه في هجوم بطهران.

قتل عالم نووي إيراني ليل الإثنين – الثلاثاء في ضربة إسرائيلية على شمال إيران، وفق ما أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي، قبل أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب دخول وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل حيز التنفيذ.

وأورد التلفزيون الإيراني الرسمي أن "بعض المصادر أفادت باغتيال محمد رضا صديقي صابر في منزل والديه في أستانة أشرفية" في شمال إيران قرب بحر قزوين.

وأضاف أن ابنه البالغ 17 سنة، قتل قبل أيام بضربة على منزل العائلة في طهران.

وكان اسم محمد رضا صديقي صابر مدرجاً في قائمة العقوبات الأميركية.

وقتل تسعة أشخاص فجر اليوم الثلاثاء في شمال إيران في ضربة إسرائيلية، وفق ما أفادت وكالة "فارس" الإيرانية.

وقال علي باقري، وهو مسؤول في محافظة غيلان الشمالية المطلة على بحر قزوين، "دمرت أربعة مبان سكنية بالكامل وتضرر كثير من المنازل المجاورة جراء الانفجارات في أستانة أشرفية"، وفق وكالة "فارس