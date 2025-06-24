ضعف الانتصاب بسبب نوبات الصرع- إليك طرق الوقاية

الثلاثاء 24 يونيو-حزيران 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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يُعد ضعف الانتصاب من الآثار الجانبية الشائعة للصرع، ولكن يمكنك القيام بالكثير لتخفيف أعراض ضعف الانتصاب مع إدارة الصرع في الوقت نفسه.

وفي هذا الصدد، يوضح “ الكونسلتو”، تأثير الصرع على ضعف الانتصاب وطرق الوقاية منه، وذلك حسبماء جاء في موقع، “ healthline”.

كيف يؤثر الصرع على الوظيفة الجنسية؟يبدو أن الخلل الوظيفي الجنسي، بما في ذلك ضعف الانتصاب، شائع لدى المصابين بالصرع، إلا أن السبب الدقيق للعلاقة بين الصرع وضعف الانتصاب غير واضح.

ووفقًا لمؤسسة الصرع، تشير بعض الأبحاث إلى أن تأثير الصرع على الهرمونات والجهاز العصبي المركزي قد يتداخل أيضًا مع العمليات التي تؤدي عادةً إلى الإثارة الجنسية لدى الأشخاص ذوي القضيب الذكري، قد يتداخل الصرع مع بعض العمليات التي تربط الدماغ بالجهاز الحوفي،وهو الجزء من الدماغ الذي يتحكم في سلوكك وعواطفك.

كما يمكن أن يؤدي هذا إلى تعطيل استجابة الدماغ للإثارة أثناء محاولته إرسال إشارات إلى القضيب للتحضير للنشاط الجنسي.

تؤدي أعراض الصرع، مثل النوبات التي تشمل الجسم بالكامل، إلى آثار نفسية مثل القلق أو الاكتئاب، والتي قد تكون مرتبطة ارتباطًا واضحًا بضعف الانتصاب.

و ربطت بيانات في مراجعة بحثية أجريت عام 2019 ضعف الانتصاب لدى الأشخاص الذين يعانون من القلق أو الاكتئاب باضطرابات في استجابات الدماغ للإثارة الجنسية التي تُنتج الدوبامين والسيروتونين.

نصائح للوقاية ضعف الانتصاب عند الإصابة بالصرعإجراء بعض التغييرات في نمط الحياة للوقاية من ضعف الانتصاب وإدارتهالحصول على علاج لأمراض مثل أمراض القلب والسكري.

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ممارسة التمارين الرياضة بانتظامالحفاظ على وزنك معتدل.

اتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا.التحكم في ضغوطك اليومية.الحصول على قسط كافٍ من النوم بانتظام