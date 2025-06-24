تعرف على 3 نجوم عرب حققوا جائزة رجل المباراة في كأس العالم للأندية

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حقق 3 نجوم عرب جائزة رجل المباراة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي تقام حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتقام منافسات كأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقاً في أول نسخة بالنظام الجديد للبطولة العالمية.
وتشهد منافسات البطولة مشاركة 5 أندية عربية وهي الأهلي المصري والعين الإماراتي والهلال السعودي والترجي التونسي والوداد المغربي.
وحقق 3 نجوم عرب جائزة رجل المباراة حتى الآن في كأس العالم للأندية آخرهم المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن باريس سان جيرمان الفرنسي الذي حصل على هذه الجائزة في مباراة سياتل الأمريكي مساء الاثنين.
وفاز باريس سان جيرمان على سياتل بنتيجة 2-0 في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية بالمونديال.
ونجح حكيمي في تسجيل الهدف الثاني للفريق الباريسي ونال جائزة رجل المباراة.
وفاز أيضاً الجزائري يوسف بلايلي نجم الترجي التونسي جائزة رجل المباراة في مباراة لوس أنجلوس الأمريكي والتي انتهت بفوز الترجي بهدف دون رد حمل توقيع بلايلي.
وحصل أيضاً المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي على جائزة رجل مباراة فريقه ضد رد بول سالزبورغ النمساوي والتي انتهت بالتعادل دون أهداف.
ونجح بونو في إنقاذ عدة محاولات من جانب الفريق النمساوي ما أدى إلى فوزه بجائزة رجل المباراة