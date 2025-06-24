قتلى وإصابات بهجمات إيرانية متتالية على مناطق واسعة في إسرائيل

الثلاثاء 24 يونيو-حزيران 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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قتل عدد من الإسرائيليين وأصيب آخرون إثر سقوط صاروخ على مبنى في بئر السبع جنوب إسرائيل ضمن سلسلة هجمات متتالية شنتها إيران صباح اليوم الثلاثاء على مناطق في إسرائيل.

وتضاربت الأنباء بشأن العدد الدقيق للقتلى الإسرائيليين، حيث تحدثت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 7 آخرين في سقوط صاروخ إيراني على مبنى ببئر السبع، في حين أعلن الإسعاف الإسرائيلي مقتل 6 أشخاص في بئر السبع، قبل أن يخفض عدد القتلى إلى 4 أشخاص ويرفع الإصابات إلى 22.

وقال الإسعاف الإسرائيلي إن فرقه تواصل عمليات البحث عن مفقودين تحت أنقاض المبنى الذي سقط عليه صاروخ في بئر السبع.

وفي وقت سابق، دوت صفارات الإنذار من الشمال إلى الجنوب، وذلك قبل دخول وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيز التنفيذ الساعة السابعة صباح اليوم.

وتحدثت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن رصد إطلاق صواريخ باتجاه مناطق عدة في إسرائيل ضمن 4 دفعات من الصواريخ.

وأشارت الجبهة الداخلية إلى توسع إنذارها المبكر ليشمل كل إسرائيل من إيلات جنوبا حتى المطلة شمالا بعد رصد صواريخ من إيران.

ووفق مراسل الجزيرة، فقد وصلت الصواريخ إلى مدينة حيفا. وقد دوت صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب الكبرى والسهل الساحلي الجنوبي وعشرات البلدات بمنطقة بيسان، فضلا عن المستوطنات في الضفة الغربية.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن إيران تريد تسجيل الضربة الأخيرة قبل بدء سريان وقف إطلاق النار الساعة السابعة من صباح اليوم، وأشارت إلى أن الدفعة الأخيرة من الصواريخ الإيرانية كانت محدودة ولم تزد على 4 صواريخ.

وجاء ذلك بعد هجوم إسرائيلي على إيران وعقب ساعات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق بين إسرائيل وإيران على وقف إطلاق نار كامل وشامل.

وقال ترامب -في منشور له- إن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ في غضون 6 ساعات تقريبا، مضيفا أن وقف إطلاق النار يدوم أولا 12 ساعة ثم ستعتبر الحرب منتهية رسميا.

وجاء إعلان ترامب عقب هجوم إيراني على قاعدة العديد في قطر