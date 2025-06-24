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12 يوماً الضربات المتبادلة... ترمب يعلن نهاية الحرب الإسرائيلية الإيرانية

الثلاثاء 24 يونيو-حزيران 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب فجر الثلاثاء إن إسرائيل وإيران وافقتا على وقف لإطلاق النار.

وكتب على منصة تروث سوشيال «تم الاتفاق بشكل تام بين إسرائيل وإيران على وقف إطلاق نار شامل وكامل... لمدة 12 ساعة، وعندها ستعتبر الحرب منتهية!».

وكانت إيران شنّت هجوماً صاروخيا على القوات الأميركية في قاعدة «العديد» الجوية بقطر، رداً على الضربات الأميركية غير المسبوقة على مواقع نووية في إيران وأدانت دولة قطر، بشدة، الهجوم، مؤكدة أن دفاعاتها الجوية نجحت في التصدي للصواريخ الإيرانية، و«عدم وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية

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