12 يوماً الضربات المتبادلة... ترمب يعلن نهاية الحرب الإسرائيلية الإيرانية نهاية نار الحروب: إيران تعلن وقف العمليات العسكرية قبل بدء الهدنة الرسمية وترامب يبارك الاتفاق التاريخي! أول دولة خليجيه تعلن إغلاق مجالها الجوي ننيجة التهديدات بين إيران وإسرائيل أول رد من الإدارة الأميركية على تهديد إيران بإغلاق مضيق ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاي الأخضر لمدة أسبوعين؟ عشرة لاعبين.. ريال مدريد يعود لمسار الانتصارات بثلاثية في كأس العالم للأندية سداسية نظيفة تضع سيتي ويوفنتوس في دور الـ16 وتقصي العين والوداد تعرف على المرأة التي تسلمت المفتاح الذهبي كرئيسة جديدة للجنة الأولمبية الدولية وفاة الحاج الشيباني صاحب العلامة التجارية الأبرز في مجال الطلاء ''كميكو'' وصناعات غذائية أخرى الريال اليمني يهوي إلى أدنى قيمة له على الإطلاق
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب فجر الثلاثاء إن إسرائيل وإيران وافقتا على وقف لإطلاق النار.
وكتب على منصة تروث سوشيال «تم الاتفاق بشكل تام بين إسرائيل وإيران على وقف إطلاق نار شامل وكامل... لمدة 12 ساعة، وعندها ستعتبر الحرب منتهية!».
وكانت إيران شنّت هجوماً صاروخيا على القوات الأميركية في قاعدة «العديد» الجوية بقطر، رداً على الضربات الأميركية غير المسبوقة على مواقع نووية في إيران وأدانت دولة قطر، بشدة، الهجوم، مؤكدة أن دفاعاتها الجوية نجحت في التصدي للصواريخ الإيرانية، و«عدم وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية