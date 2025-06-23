سداسية نظيفة تضع سيتي ويوفنتوس في دور الـ16 وتقصي العين والوداد

الإثنين 23 يونيو-حزيران 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - رويترز

عدد القراءات 91

تأهل مانشستر سيتي إلى دور الستة عشر لكأس العالم للأندية لكرة القدم بعد فوز ساحق 6-صفر على العين الإماراتي في الجولة الثانية من المجموعة السابعة ليصعد سيتي للأدوار الإقصائية مع يوفنتوس اليوم الاثنين.

وسجل لاعب الوسط الألماني إيلكاي جندوجان هدفا في كل شوط في انتصار سهل لمانشستر سيتي على بطل آسيا السابق ليتأهل الفريق الإنجليزي لدور الستة عشر إلى جوار يوفنتوس الإيطالي الذي سحق الوداد البيضاوي المغربي 4-1 أمس الأحد.

وسيلتقي سيتي ويوفنتوس في الجولة الأخيرة في أورلاندو يوم الخميس أيضا لتحديد متصدر المجموعة.

وقال جندوجان “قدمنا أداء جيد حقا. أعتقد أننا قدمنا أداء جيدا في الشوط الأول ثم أيضا في الجزء الثاني من الشوط الثاني.

“أعتقد أن النتيجة تتحدث عن نفسها، وفي النهاية انتصرنا بجدارة واستحقاق”.

وأظهر بيب جوارديولا مدرب سيتي عمق تشكيلته بإجراء 11 تغييرا، واستغل جندوجان مشاركته من البداية بافتتاح التسجيل بتسديدة ساقطة من داخل منطقة الجزاء من فوق رأس خالد عيسى حارس وقائد العين وسكنت شباكه في الدقيقة الثامنة.

وأظهر العين طموحا أكبر مما كان عليه في خسارته 5-صفر أمام يوفنتوس وسنحت فرصة للجناح نسيم شاذلي لإدراك التعادل في الدقيقة 15 لكن شتيفان أورتيجا حارس سيتي أبعد الكرة عن مرماه.

وضاعف الشاب كلاوديو إتشفيري، الذي شارك لأول مرة من البداية مع سيتي، النتيجة في الدقيقة 27عندما أرسل تسديدة رائعة من ركلة حرة أعلى الحائط البشري السيء وبعيدا عن متناول عيسى.

وبعدها مباشرة تقريبا صنع هالاند فرصة لنفسه عندما استخلص الكرة من أخر مدافع لكنه أطلق تسديدة بعيدا عن المرمى.

وسدد المهاجم النرويجي العملاق الكرة مرة أخرى نحو المرمى في الدقيقة 41 قبل أن يسدد مرة أخرى بعيدا لكنه لم يخطيء في تنفيذ ركلة جزاء في فرصته الثالثة لهز الشباك في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وعرقل المدافع الدولي المصري رامي ربيعة مانويل أكانجي إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية ليبلغ حكم الفيديو المساعد حكم الساحة بالمخالفة، نفذ هالاند الركلة على يسار عيسى الذي ذهب في الاتجاه الخاطيء.

وواصل سيتي ضغطه في الشوط الثاني، واستدار البرازيلي ماتيوس نونيس وأطلق تسديدة مباشرة بجوار القائم بعد مرور ساعة من البداية وقبل أن يظهر عيسى أخيرا جودته بحرمان هالاند من فرصتين من مدى قريب.

وسنحت فرصة أخرى لشاذلي في الدقيقة 69 لكنه أطلق تسديدة أعلى العارضة وبعدها أنهى جندوجان أي أمل في عودة العين بهدفه الثاني.

وتلقى لاعب الوسط الألماني تمريرة بينية رائعة من زميله برناردو سيلفا داخل منطقة الجزاء ليهيأها لنفسه ببراعة ويضع الكرة من فوق رأس عيسى.

ودخل أوسكار بوب منطقة الجزاء من الناحية اليسرى ليطلق تسديدة قوية إلى جوار القائم القريب هزت شباك عيسى قبل النهاية بسبع دقائق قبل أن يختتم زميله البديل والجناح رايان شرقي السداسية بتسديدة قوية من عند حدود منطقة الجزاء أثر تمريرة من هالاند.

وودع العين والوداد البطولة مبكرا بعدما ظل رصيدهما بدون نقاط من مباراتين قبل لقاء الفريقين يوم الخميس المقبل في الجولة الأخيرة