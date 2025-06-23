وفاة الحاج الشيباني صاحب العلامة التجارية الأبرز في مجال الطلاء ''كميكو'' وصناعات غذائية أخرى

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توفي اليوم الاثنين رجل الأعمال اليمني الحاج أحمد عبدالله الشيباني بعد صراع مع المرض في أحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة.
ويعد الشيباني من أوائل المستثمرين في القطاع الخاص اليمني، وهو مؤسس مجموعة "شركات الشيباني" التي تضم عدة قطاعات صناعية وتجارية.
وتضم مجموع الشيباني، مصانع الطلاء "شركة كميكو"، ومنشآت غذائية "مجمع الصناعات الغذائية، شركة الفردوس"، إلى جانب استثمارات أخرى محلية وخارجية.
كما لدى الشيباني مصنعا في بريطانيا حاز على الدرع الملكي من ملكة بريطانيا، نظير جودة إنتاجه ومواصفاته العالمية.
وقدم الشيباني أعمالا خيرية في دعم التعليم وبناء المساجد، وكان من الداعمين لأيتام وأسرهم عبر مؤسسة الشيباني الخيرية، التي تنظم نشاطات سنوية لدعم هذه الفئات.