آخر الاخبار

سداسية نظيفة تضع سيتي ويوفنتوس في دور الـ16 وتقصي العين والوداد تعرف على المرأة التي تسلمت المفتاح الذهبي كرئيسة جديدة للجنة الأولمبية الدولية وفاة الحاج الشيباني صاحب العلامة التجارية الأبرز في مجال الطلاء ''كميكو'' وصناعات غذائية أخرى الريال اليمني يهوي إلى أدنى قيمة له على الإطلاق ترامب يلمح إلى تغيير النظام في إيران واسقاط خامنئي اليمن تدين الهجوم الإرهـ ابي داخل كنيسة بدمشق وتعلن التضامن الكامل مع سوريا أزمة غاز في تعز وعدن ووكلاء البيع يواصلون الإضراب شاهد.. عربة السلٌم بمطار عدن تصطدم بجناح طائرة اليمنية وتخرجها عن الخدمة بيان تحذيري للسفن في باب المندب وخليج عدن الخارجية الأمريكية تصدر تنبيها عاجلا لمواطنيها في جميع أنحاء العالم

الريال اليمني يهوي إلى أدنى قيمة له على الإطلاق

الإثنين 23 يونيو-حزيران 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
عدد القراءات 383

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مساء اليوم الاثنين بتاريخ 23/06/2025

 

الأسعار في عدن

شراء الدولار              2735

بيع الدولار                2750

شراء السعودي           719

بيع السعودي                721

في صنعاء 

شراء الدولار               534

بيع الدولار                     536

شراء السعودي            139.80

بيع السعودي              140.30

إقراء أيضاً
وفاة الحاج الشيباني صاحب العلامة التجارية الأبرز في مجال الطلاء ''كميكو'' وصناعا
اليمن تدين الهجوم الإرهـ ابي داخل كنيسة بدمشق وتعلن التضامن الكامل مع سوريا
أزمة غاز في تعز وعدن ووكلاء البيع يواصلون الإضراب
شاهد.. عربة السلٌم بمطار عدن تصطدم بجناح طائرة اليمنية وتخرجها عن الخدمة
بيان تحذيري للسفن في باب المندب وخليج عدن
الخارجية اليمنية:النظام الإيراني يتحمل كامل المسؤولية عن الانقلاب على مؤسساته ال
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2025 مأرب برس | موقع الأخبار الأول