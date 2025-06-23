الريال اليمني يهوي إلى أدنى قيمة له على الإطلاق

الإثنين 23 يونيو-حزيران 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مساء اليوم الاثنين بتاريخ 23/06/2025

الأسعار في عدن

شراء الدولار 2735

بيع الدولار 2750

شراء السعودي 719

بيع السعودي 721

في صنعاء

شراء الدولار 534

بيع الدولار 536

شراء السعودي 139.80

بيع السعودي 140.30