الريال اليمني يهوي إلى أدنى قيمة له على الإطلاق

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مساء اليوم الاثنين بتاريخ 23/06/2025
الأسعار في عدن
شراء الدولار 2735
بيع الدولار 2750
شراء السعودي 719
بيع السعودي 721
في صنعاء
شراء الدولار 534
بيع الدولار 536
شراء السعودي 139.80
بيع السعودي 140.30