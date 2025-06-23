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أزمة غاز في تعز وعدن ووكلاء البيع يواصلون الإضراب

الإثنين 23 يونيو-حزيران 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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تشهد محافظات مثل عدن وتعز أزمة غاز خانقة، شكا منها المواطنين، وحتى وكلاء بيع المادة المنزلية.

في مدينة تعز يواصل وكلاء الغاز إضرابهم المفتوح أمام مبنى المحافظة بشارع جمال، احتجاجاً على احتجاز عشرات مقطورات الغاز من قِبل مسلحين في رأس العارة بمحافظة لحج، وسط تجاهل رسمي للأزمة.

الوكلاء طالبوا بتدخل عاجل لإنهاء احتجاز الشحنات، محذرين من تفاقم معاناة السكان بسبب انقطاع التموين.

ووصفت نقابة الوكلاء ما يحدث بأنه "ابتزاز لإجبارهم على التزود من محطة الفرشة"، معتبرةً أن هذا يعيد سيناريو العبث بحصة تعز من الغاز، التي تصلهم من مأرب.

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