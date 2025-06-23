اليمن تدين الهجوم الإرهـ ابي داخل كنيسة بدمشق وتعلن التضامن الكامل مع سوريا أزمة غاز في تعز وعدن ووكلاء البيع يواصلون الإضراب شاهد.. عربة السلٌم بمطار عدن تصطدم بجناح طائرة اليمنية وتخرجها عن الخدمة بيان تحذيري للسفن في باب المندب وخليج عدن الخارجية الأمريكية تصدر تنبيها عاجلا لمواطنيها في جميع أنحاء العالم الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير 15 طائرة حربية في 6 مطارات إيرانية ميسي يضع شرطا غريبا للموافقة على الانتقال للدوري السعودي قصف إسرائيلي عنيف على عدة مواقع في إيران.. استهدف هذه المناطق الخارجية اليمنية:النظام الإيراني يتحمل كامل المسؤولية عن الانقلاب على مؤسساته الشرعية وزير الدفاع الأمريكي يتفاخر: دمّرنا البرنامج النووي الإيراني وقضينا على طموحاتهم
تشهد محافظات مثل عدن وتعز أزمة غاز خانقة، شكا منها المواطنين، وحتى وكلاء بيع المادة المنزلية.
في مدينة تعز يواصل وكلاء الغاز إضرابهم المفتوح أمام مبنى المحافظة بشارع جمال، احتجاجاً على احتجاز عشرات مقطورات الغاز من قِبل مسلحين في رأس العارة بمحافظة لحج، وسط تجاهل رسمي للأزمة.
الوكلاء طالبوا بتدخل عاجل لإنهاء احتجاز الشحنات، محذرين من تفاقم معاناة السكان بسبب انقطاع التموين.
ووصفت نقابة الوكلاء ما يحدث بأنه "ابتزاز لإجبارهم على التزود من محطة الفرشة"، معتبرةً أن هذا يعيد سيناريو العبث بحصة تعز من الغاز، التي تصلهم من مأرب.