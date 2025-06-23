اليمن تدين الهجوم الإرهـ ابي داخل كنيسة بدمشق وتعلن التضامن الكامل مع سوريا أزمة غاز في تعز وعدن ووكلاء البيع يواصلون الإضراب شاهد.. عربة السلٌم بمطار عدن تصطدم بجناح طائرة اليمنية وتخرجها عن الخدمة بيان تحذيري للسفن في باب المندب وخليج عدن الخارجية الأمريكية تصدر تنبيها عاجلا لمواطنيها في جميع أنحاء العالم الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير 15 طائرة حربية في 6 مطارات إيرانية ميسي يضع شرطا غريبا للموافقة على الانتقال للدوري السعودي قصف إسرائيلي عنيف على عدة مواقع في إيران.. استهدف هذه المناطق الخارجية اليمنية:النظام الإيراني يتحمل كامل المسؤولية عن الانقلاب على مؤسساته الشرعية وزير الدفاع الأمريكي يتفاخر: دمّرنا البرنامج النووي الإيراني وقضينا على طموحاتهم
أدى تصادم عربة سلّم الخدمات الأرضية بمطار عدن، جنوب اليمن، بجناح طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية إلى اخراج الطائرة عن الخدمة ''مؤقتاً''.
وتضرر جناح الطائرة العلوي، بعد اصطدام عربة السلّم فيه، وتداول نشطاء اليوم الإثنين، صورا للحادثة مع تعليقات ساخرة وناقدة للإهمال الشديد الذي تعاني منه الشركة، وغياب أبسط إجراءات السلامة الأرضية.
ولايؤثر هذا الحادث بشكل كبير على اقلاع الطائرة وتحليقها، لكنها تظل خارج الخدمة؛ حتى يتم اصلاح الضرر، لزيادة في إجراءات السلامة والتأكد أن كل شيء يعمل كما يجب.