شاهد.. عربة السلٌم بمطار عدن تصطدم بجناح طائرة اليمنية وتخرجها عن الخدمة

الإثنين 23 يونيو-حزيران 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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أدى تصادم عربة سلّم الخدمات الأرضية بمطار عدن، جنوب اليمن، بجناح طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية إلى اخراج الطائرة عن الخدمة ''مؤقتاً''.

وتضرر جناح الطائرة العلوي، بعد اصطدام عربة السلّم فيه، وتداول نشطاء اليوم الإثنين، صورا للحادثة مع تعليقات ساخرة وناقدة للإهمال الشديد الذي تعاني منه الشركة، وغياب أبسط إجراءات السلامة الأرضية.

ولايؤثر هذا الحادث بشكل كبير على اقلاع الطائرة وتحليقها، لكنها تظل خارج الخدمة؛ حتى يتم اصلاح الضرر، لزيادة في إجراءات السلامة والتأكد أن كل شيء يعمل كما يجب.