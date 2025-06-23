بيان تحذيري للسفن في باب المندب وخليج عدن الخارجية الأمريكية تصدر تنبيها عاجلا لمواطنيها في جميع أنحاء العالم الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير 15 طائرة حربية في 6 مطارات إيرانية ميسي يضع شرطا غريبا للموافقة على الانتقال للدوري السعودي قصف إسرائيلي عنيف على عدة مواقع في إيران.. استهدف هذه المناطق الخارجية اليمنية:النظام الإيراني يتحمل كامل المسؤولية عن الانقلاب على مؤسساته الشرعية وزير الدفاع الأمريكي يتفاخر: دمّرنا البرنامج النووي الإيراني وقضينا على طموحاتهم محمد بن زايد يقود حراكا خليجياً بعد استهداف المنشآت النووية الإيرانية البرلمان الإيراني يعلن موافقته على اخطر قرار في تاريخ ايران تفاصيل لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي بقيادات الأحزاب السياسية وهيئة التشاور والمصالحة
أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية عن وجود تهديد شديد للسفن التجارية التابعة للولايات المتحدة في مضيق باب المندب وخليج عدن.
وفي بيانها التحذيري، أكدت المنظمة على ضرورة توخي الحذر في الملاحة البحرية ومراجعة التوصيات نظرا للتوترات الإقليمية، عقب الهجوم الأمريكي على إيران بقصف منشآتها النووية.
وشددت على زيادة احتمالية تعرض السفن التجارية التابعة للولايات المتحدة للتهديد في مضيق باب المندب وخليج؛ عدن.
ولفتت إلى أن من أسباب هذا التهديد، هجمات الولايات المتحدة على المنشآت النووية في إيران، وخطاب الحوثيين ضد الولايات المتحدة، و"الصراع المستمر بين إسرائيل وإيران".