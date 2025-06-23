بيان تحذيري للسفن في باب المندب وخليج عدن

الإثنين 23 يونيو-حزيران 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية عن وجود تهديد شديد للسفن التجارية التابعة للولايات المتحدة في مضيق باب المندب وخليج عدن.

وفي بيانها التحذيري، أكدت المنظمة على ضرورة توخي الحذر في الملاحة البحرية ومراجعة التوصيات نظرا للتوترات الإقليمية، عقب الهجوم الأمريكي على إيران بقصف منشآتها النووية.

وشددت على زيادة احتمالية تعرض السفن التجارية التابعة للولايات المتحدة للتهديد في مضيق باب المندب وخليج؛ عدن.

ولفتت إلى أن من أسباب هذا التهديد، هجمات الولايات المتحدة على المنشآت النووية في إيران، وخطاب الحوثيين ضد الولايات المتحدة، و"الصراع المستمر بين إسرائيل وإيران".