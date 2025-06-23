الخارجية الأمريكية تصدر تنبيها عاجلا لمواطنيها في جميع أنحاء العالم الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير 15 طائرة حربية في 6 مطارات إيرانية ميسي يضع شرطا غريبا للموافقة على الانتقال للدوري السعودي قصف إسرائيلي عنيف على عدة مواقع في إيران.. استهدف هذه المناطق الخارجية اليمنية:النظام الإيراني يتحمل كامل المسؤولية عن الانقلاب على مؤسساته الشرعية وزير الدفاع الأمريكي يتفاخر: دمّرنا البرنامج النووي الإيراني وقضينا على طموحاتهم محمد بن زايد يقود حراكا خليجياً بعد استهداف المنشآت النووية الإيرانية البرلمان الإيراني يعلن موافقته على اخطر قرار في تاريخ ايران تفاصيل لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي بقيادات الأحزاب السياسية وهيئة التشاور والمصالحة لم يكتفي بضربة اليوم.. ترامب يهدد ويتوعد إيران ويضعها أمام خيارين
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية فجر اليوم الاثنين، تنبيها عاجلا لمواطنيها في جميع أنحاء العالم.
ونصحت الولايات المتحدة المواطنين الأمريكيين في جميع أنحاء العالم بتوخي الحذر الشديد.
وأشارت إلى وجود خطر اندلاع مظاهرات "ضد المواطنين الأمريكيين ومصالحهم".
يأتي ذلك على خلفية تعرض 3 منشآت نووية إيرانية رئيسية خلال الساعات الماضية لهجمات أمريكية، وهي فوردو ونطنز وأصفهان، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الحرب بالنسبة له قد بدأت الآن، حيث استهدف عدة مناطق في إسرائيل بعشرات الصواريخ.
من جهته، أكد "مركز السلامة النووية" الإيراني عدم تسجيل أي علامات تلوث إشعاعي، وأنه لا خطر على سكان المناطق القريبة من المواقع النووية الإيرانية.
بدوره، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد توجيه الجيش الأمريكي ضربات للمنشآت النووية الإيرانية، مؤكدا أن "القوة تأتي أولا ثم يأتي السلام".