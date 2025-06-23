الخارجية الأمريكية تصدر تنبيها عاجلا لمواطنيها في جميع أنحاء العالم

الإثنين 23 يونيو-حزيران 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية فجر اليوم الاثنين، تنبيها عاجلا لمواطنيها في جميع أنحاء العالم.

ونصحت الولايات المتحدة المواطنين الأمريكيين في جميع أنحاء العالم بتوخي الحذر الشديد.

وأشارت إلى وجود خطر اندلاع مظاهرات "ضد المواطنين الأمريكيين ومصالحهم".

يأتي ذلك على خلفية تعرض 3 منشآت نووية إيرانية رئيسية خلال الساعات الماضية لهجمات أمريكية، وهي فوردو ونطنز وأصفهان، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الحرب بالنسبة له قد بدأت الآن، حيث استهدف عدة مناطق في إسرائيل بعشرات الصواريخ.

من جهته، أكد "مركز السلامة النووية" الإيراني عدم تسجيل أي علامات تلوث إشعاعي، وأنه لا خطر على سكان المناطق القريبة من المواقع النووية الإيرانية.

بدوره، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد توجيه الجيش الأمريكي ضربات للمنشآت النووية الإيرانية، مؤكدا أن "القوة تأتي أولا ثم يأتي السلام".