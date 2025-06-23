الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير 15 طائرة حربية في 6 مطارات إيرانية

الإثنين 23 يونيو-حزيران 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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أعلن الجيش الإسرائيلي الهجوم على 6 مطارات في غرب وشرق ووسط إيران، وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن سلاح الجو يشنّ غارات على مواقع بنية تحتية عسكرية في كرمانشاه، غرب إيران.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الاثنين، إن الجيش هاجم ستة مطارات في إيران بطائرات مُسيّرة، والتي دمّرت 15 طائرة حربية ومروحية قتالية تابعة لإيران.

وأفادت المتحدث بأنه خلال الغارات، جرى استهداف مدارج إقلاع، وحظائر تحت الأرض، وطائرة للتزود بالوقود، وطائرات من طراز F-14، وF-5، وAH-1 تابعة لإيران، مضيفاً أن سلاح الجو عطّل القدرة على الإقلاع من هذه المطارات، وشلّ القدرة التشغيلية للقوات الجوية الإيرانية.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن الدفاعات الجوية أسقطت 4 مُسيَّرات إسرائيلية في غرب البلاد.

وفي السياق نفسه، وبعد تقارير إيرانية، أقر الجيش الإسرائيلي بسقوط طائرة مسيرة من طراز «هيرمس 900» فوق منطقة خرم آباد غرب إيران.

وقال الجيش: «أثناء العمليات، أُسقطت طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو في إيران.

وفي الأسبوع الماضي، أُسقطت طائرة مسيرة من طراز هيرمس 900 تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي فوق منطقة أصفهان.

وقال الجيش الإسرائيلي، في وقت باكر من اليوم الاثنين، إن إيران تُواصل هجماتها الصاروخية على إسرائيل.

وأضاف أنه جرى نشر الأنظمة الدفاعية، مرة أخرى؛ «لاعتراض التهديد».

ودوّت صفارات الإنذار، مرة أخرى، في عدة مناطق بإسرائيل، وجرى توجيه السكان في البداية للبحث عن مأوى والبقاء فيه حتى إشعارٍ آخر. وجرى رفع القيود في وقت لاحق.

ولم تَردْ أنباء فورية عن وقوع إصابات.

بدأت إسرائيل هجماتها واسعة النطاق على أهداف إيرانية، في 13 يونيو (حزيران) الحالي، قائلة إنها تهدف إلى منع البلاد من بناء سلاح نووي، وهو اتهام طالما نفته طهران.

وشنت إيران، منذ ذلك الحين، سلسلة من الضربات الانتقامية على إسرائيل