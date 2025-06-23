ميسي يضع شرطا غريبا للموافقة على الانتقال للدوري السعودي

الإثنين 23 يونيو-حزيران 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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ذكرت تقارير صحفية أن الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم وضع شرطا غريبا من أجل الانتقال لأحد أندية الدوري السعودي للمحترفين الموسم المقبل.

ويشارك ميسي حاليا مع إنتر ميامي في بطولة كأس العالم للأندية 2025 والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 15 حزيران/ يونيو إلى 13 تموز/ يوليو.

وكشفت التقارير في الساعات الماضية مفاوضات جدية بدأت مع ميسي للانتقال إلى الدوري السعودي لكرة القدم.

وأكد الإعلامي الرياضي وليد سعيد في تغريدة له عبر منصة "إكس" بأن المفاوضات تتقدم بين الطرفين وذلك في ظل تقارب وجهات النظر مع وكيله أعمال النجم الأرجنتيني ونترقب ما ستسفر عنه الأيام القادمة.

من جانبه قال الإعلامي الرياضي عبد الرحمن أباعود في تصريحات تلفزيونية: "قبل شهر حدثت محادثات رسمية مع وكيل أعمال ميسي وهو والده وهناك تقبل لمناقشة الأمر ولكن المشكلة أن ميسي يريد فعل ما فعله في إنتر ميامي وجلب أصدقاء له حيث وضع اللاعب شرطا مهما من البداية بضرورة جلب لويس سواريز وسيرجو بوسكتس معه في الفريق الذي سيلعب له".

وأضاف أباعود: "لكن مصادري تؤكد أن الهلال يريد ميسي بمفرده بشكل كبير جدا والهلال يرى أنه الأحق يضم اللاعب بعد تعذر التعاقد معه في صيف 2023".

يذكر أن عقد ليونيل ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي ينتهي بنهاية العام الجاري وسط أنباء حول احتمالية عدم تجديده. ويستعد إنتر ميامي حاليا لخوض مواجهة حسم التأهل حيث سيواجه بالميراس البرازيلي فجر الثلاثاء المقبل ضمن حساب الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى في كأس العالم للأندية 2025.