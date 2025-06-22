وزير الدفاع الأمريكي يتفاخر: دمّرنا البرنامج النووي الإيراني وقضينا على طموحاتهم

الأحد 22 يونيو-حزيران 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث الأحد أن الضربات الأمريكية على مواقع إيرانية خلال الليل “دمرت” برنامج طهران النووي، مشيرا إلى أن الرئيس دونالد ترامب يسعى لإحلال “السلام”.

وأكد هيغسيث خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون “دمرنا البرنامج النووي الإيراني” مضيفا أن العملية “لم تستهدف القوات الإيرانية ولا الشعب الإيراني”، لكنها قضت على طموحات إيران النووية.

وأضاف أن ترامب “يسعى إلى السلام وعلى إيران سلوك هذا الطريق”.

وزعم أن الضربات العسكرية الأمريكية حققت نجاحا مذهلا وساحقا، واستغرق التخطيط لها شهورا وأسابيع.

وتابع “العملية التي خطط لها الرئيس ترامب جريئة ورائعة، إذ أظهرت للعالم أن الردع الأمريكي قد عاد. عندما يتحدث هذا الرئيس، يجب على العالم أن ينصت”.

في السياق، قال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي اليوم الأحد إن الولايات المتحدة نجحت في عرقلة برنامج إيران النووي، مضيفا أن الرئيس دونالد ترامب يأمل الآن في السعي إلى حل دبلوماسي.

وأضاف في حديثه لبرنامج “ميت ذا برس مع كريستين ويلكر” على شبكة (إن.بي.سي) "لا نريد إطالة أمد هذا الأمر أو توسيعه. نريد إنهاء برنامجهم النووي".

وتابع "نريد التحدث مع الإيرانيين بشأن تسوية طويلة الأمد هنا".