محمد بن زايد يقود حراكا خليجياً بعد استهداف المنشآت النووية الإيرانية

الأحد 22 يونيو-حزيران 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - الأناضول

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بحث رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، الأحد، مع أميري الكويت وقطر وولي عهد السعودية مستجدات المنطقة وسط تداعيات العدوان الأمريكي على إيران.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن آل نهيان أجرى اتصالات هاتفية مع كل من أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان.

وأوضحت أنه جرى خلال الاتصالات "بحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليميين، إثر الهجمات الأخيرة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وفجر الأحد، انضمت الولايات المتحدة إلى عدوان إسرائيل على إيران، بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ ما قال إنه هجوم "ناجح للغاية" استهدف منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية بإيران.

وأكد القادة في الاتصالات أن "التوترات التي تشهدها المنطقة ستؤدي إلى تداعيات خطيرة على المستويين الإقليمي والدولي".

ودعوا "الأطراف كافة إلى التحلي بالحكمة واللجوء إلى الحوار والحلول السلمية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد".

وشددوا على "دعم بلدانهم كل ما من شأنه تحقيق التهدئة عبر الوسائل الدبلوماسية"، وفق الوكالة.

ومنذ 13 يونيو/ حزيران الجاري، تشن إسرائيل عدوانا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وترد طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.

وتعتبر تل أبيب وطهران العاصمة الأخرى العدو الأول لها، ويعد عدوان إسرائيل الراهن على إيران الأوسع من نوعه، ويمثل انتقالا من "حرب الظل"، عبر تفجيرات واغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح.

وتتهم إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها مصمم للأغراض السلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء.

وتعد إسرائيل الدولة الوحيد في المنطقة التي تمتلك ترسانة نووية، وهي غير خاضعة لرقابة دولية، وتواصل منذ عقود احتلال أراض في فلسطين وسوريا ولبنان