لم يكتفي بضربة اليوم.. ترامب يهدد ويتوعد إيران ويضعها أمام خيارين

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه إذا لم يتحقق السلام بسرعة فسيجري استهداف مواقع أخرى في إيران.
جاء ذلك في خطاب وجهه إلى الشعب الأمريكي، عقب استهداف سلاح الجو الأمريكي 3 منشآت نووية في إيران فجر الأحد.
وأضاف ترامب: "إما أن يكون هناك سلام أو ستكون هناك مأساة لإيران أكبر بكثير مما شهدناه خلال الأيام الثمانية الماضية، والعديد من الأهداف ما تزال قائمة".
وأكد أنه يجب على إيران أن تصنع السلام الآن وإذا لم تفعل ذلك فإن "الهجمات المستقبلية ستكون أكبر بكثير".
وأفاد بأن الغارات الجوية التي نُفّذت فجر الاحد، أسفرت عن تدمير كامل لمنشآت التخصيب النووي الرئيسية في إيران.
وأشار ترامب إلى أنه تعاون عن كثب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تنفيذ الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية.
وأكد ترامب أن هدف الهجمات كان "تدمير قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم، ووقف التهديد النووي الذي يشكله النظام الأول عالميا في دعم الإرهاب"، واصفًا الضربات الجوية بأنها "نجاح باهر".
وتابع: "هجوم الليلة كان الأصعب وربما الأكثر فتكاً. ولكن إن لم يتحقق السلام فورا، فسنتعقب أهدافا أخرى بدقة وسرعة ومهارة. ولا يوجد جيش آخر في العالم كان بإمكانه تنفيذ ما نفذناه الليلة ضد إيران".
وفي تغريدة على منصة "تروث سوشيال قال ترامب: "أي رد انتقامي من جانب إيران على ضربات الولايات المتحدة سيقابل بقوة أكبر بكثير مما شهدته الليلة".
وفجر الأحد، دخلت الولايات المتحدة الحرب الإسرائيلية ضد إيران، بإعلان الرئيس دونالد ترامب، تنفيذ هجوم "ناجح للغاية" استهدف 3 مواقع نووية الأبرز في إيران، هي منشآت فوردو ونطنز وأصفهان.
وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، الطائرات الأمريكية "أسقطت حمولة كاملة من القنابل" على موقع فوردو ونطنز وأصفهان قبل مغادرتها المجال الجوي الإيراني بسلام.
وأضاف: "جميع الطائرات المشاركة في العملية عادت بسلام"، واصفا الجنود الأمريكيين المشاركين بـ"المحاربين العظماء".
وأشار إلى أنه لا توجد قوة عسكرية أخرى في العالم قادرة على تنفيذ مثل هذا الهجوم.
وقال: "الآن هو وقت السلام، شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر".
وفي منشور لاحق تحدث ترامب أن: "فوردو انتهت" في إشارة إلى تدمير المنشأة النووية الإيرانية.
ومنذ 13 يونيو/ حزيران الجاري، تشن إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين.
وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين، وسط جولات مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشان برنامجها النووي.