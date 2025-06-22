قرار حوثي خطير يستهدف بنك الكريمي ومهلة 15 يومًا للصرافين ''وثيقة''

الأحد 22 يونيو-حزيران 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

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أصدر البنك المركزي في صنعاء التابع للحوثيين، تعميماً يلزم كافة المؤسسات المالية ومحال الصرافة في مناطق سيطرتهم بوقف التعامل مع بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي.

ويبدأ هذا الإجراء، اليوم الأحد 22 يونيو 2025، مع مهلة 15 يوماً لتصفية الأرصدة المالية لهذه الجهات لدى بنك الكريمي، وفق وثيقة اطلع عليها محرر مأرب برس.

والزم بنك صنعاء، المؤسسات المالية، بأن توافيه بأرصدتها لدى الكريمي بداية ونهاية المهلة المحددة.

الخطوة تأتي ضمن إجراءات تصعيدية تستهدف بنوكاً نقلت مقارها إلى عدن منها الكريمي، وسط اتهامات باستخدام الملف المصرفي كورقة ضغط سياسي واقتصادي.