انبعاث حراري في مفاعل فوردو الإيراني وصور تظهر فوهات بعد الضربة الأمريكية

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أظهرت صور فضائية حرارية من وكالة ناسا الأمريكية لأبحاث الفضاء انبعاثا حراريا في مفاعل فوردو النووي الإيراني، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ ضربة مباشرة على 3 مواقع نووية في إيران، هي فوردو ونطنز وأصفهان.
من جهتها، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدم تسجيل ارتفاع في مستويات الإشعاع بالمنشآت النووية في إيران بما فيها فوردو، في أعقاب الضربات الأمريكية فجر اليوم.
وفجر الأحد، دخلت الولايات المتحدة الحرب الإسرائيلية ضد إيران بإعلان الرئيس دونالد ترامب تنفيذ هجوم "ناجح للغاية" استهدف أبرز 3 مواقع نووية في إيران، هي منشآت فوردو ونطنز وأصفهان.
وأظهرت صور الأقمار الصناعية فوهات خلفها القصف الأمريكي لمنشأة فوردو جراء استهداف تحصينات تحت الأرض بالقنابل الخارقة.